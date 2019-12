¿Sabes que los neumáticos del coche caducan? Evítalo con estos consejos

Juegan un papel crucial en la seguridad de nuestro coche y en la nuestra propia. Por ello, no es de extrañar que sean una de las partes más importantes. Debido a su importancia, tenemos que prestarles una especial atención porque no sólo se desgastan cuando les damos uso, también cuando no lo hacemos… hasta el punto de caducar. Cuando esto pasa, las ruedas pierden todas sus propiedades aunque, a simple vista, no lo parezca. Pero, como otras tantas cosas en el mundo del motor, existen algunos consejos que, bien aplicados, evitan este peligro.

Los neumáticos también se desgastan por el desuso (Gtres).

Si preguntamos a los fabricantes, probablemente no hablen de caducidad directamente. Señalarán que, con el paso del tiempo y la influencia de otros factores, las ruedas van perdiendo sus propiedades. A pesar de este rodeo, un neumático empieza a perder sus condiciones ideales para circular cuando cumple cinco años. ¿Y cómo podemos saber la fecha de ese cumpleaños? Muy sencillo: echando un vistazo al lateral de la rueda.

Al fabricarlo, es ahí donde queda patente en qué año se ha fabricado y en qué semana. Nos encontraremos con un número de cuatro cifras en el que las dos primeras hacen referencia a la semana y las dos últimas al año. Si han pasado más de cinco años desde entonces, ese neumático no será una buena compra.

¿Qué influye en la caducidad de las ruedas?

Sobre todo un par de factores. Del primero ya hemos hablado: el tiempo. Cuanto más viejo sea el neumático, peor. La razón es simple: pierde sus propiedades. El segundo se escapa a nuestro control: la meteorología. Las consecuencias de las variaciones de temperatura o de factores extremos del clima (como el sol), influyen sobre las ruedas acortando su vida útil antes de tiempo.

Mantenerlos limpios, ayuda a la vida útil de los neumáticos (Gtres).

Consejos para evitar que tus neumáticos caduquen

Llega la parte más importante: consejos para evitar que todo lo que te hemos contado te pase a ti. Evidentemente no podrás controlar el frío o el calor que hace, pero sí puedes llevar a cabo pequeñas acciones que no perjudiquen a tus ruedas. Toma nota:

Dales un uso razonable

No exijas a tus neumáticos más de la cuenta. O lo que es lo mismo: úsalos de forma sencilla, razonable y equilibrada. Se desgastarán, sí, pero de forma lógica. Y, además, no fomentaremos esa caducidad de la que hablamos.

Guárdalos correctamente

Son muchos los conductores que tienen varios juegos de neumáticos: verano (los que usamos normalmente), invierno, all-season… Cuando no los usemos, hay que almacenarlos para que no les dé la luz del sol directamente y para que no sufran grandes variaciones de temperatura.

Una buena limpieza

Usar un protector de la goma ayudará a paliar tanto la acción de los rayos ultravioleta como la de otros elementos como el polvo que se desprende de las pastillas de freno y que también es perjudicial para el caucho.

Aléjalos del sol

Como ya hemos comentado, los efectos de la luz solar son muy perjudiciales para los neumáticos. Si pasa mucho tiempo al sol, se desgastarán algunos componentes, como el caucho, y su desgaste será mucho más rápido que el habitual.