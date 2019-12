Una cantante británica que superó un cáncer y pensó que no podía tener hijos da a luz a su primer bebé

La historia de Abi Flynn es la demostración de que nunca hay que perder la esperanza. De que, a veces, tras las peores tempestades, se abre un claro de luz y felicidad. A esta cantante británica le 29 años le diagnosticaron un cáncer terminal en agosto de 2016 y tuvo que someterse a varias sesiones de quimioterapia. Primero creyó que iba a morirse, luego que la habían dejado estéril. Sin embargo, hoy está ya curada y abrazando a su primer bebé.

Abi Flynn ha tenido un bebé tras superar un cáncer y pnesar que había quedado estéril (@abithesinger)

El primer 'milagro' fue el de su recuperación. Según cuenta el diario británico 'Mirror', a Abi le diagnosticaron la enfermedad de Hodgkin, un tipo de linfoma con muy mal pronóstico. Los médicos llegaron adecirle que se preparara para lo peor. Sin embargo, tras más de un año de tratamiento, en 2018 su tumor comenzó a reducirse.

Aquel mes de septiembre comenzaron las buenas noticias. Una exploración reveló que el cáncer había desaparecido y, apenas unos días después, conoció a Bradley Wescott, de 33 años, que poco a poco se convirtió en su compañero inseprable y gran amor. Cuando llevaban cinco meses juntos, Abi descubrió con enorme sorpresa que estaba embarazada.

El tumor de Abi desapareció tras meses de tratamiento (@abithesinger).

La cantante lo creía imposible, no solo por la qumitioterapia, sino porque además le habían retirado previamente uan trompa de falopio por un embarazo ectópico. "Los mismos médicos que solo ocho meses antes se preocupaban por que no sobreviviera estaban increíblemente felices e impresionados con mi recuperación y embarazo, fue muy surrealista". Con todo, Abi confiesa que no había perdido la fe: "Siempre creí que tendría un hijo en algún momento de mi vida, a pesar de haber sido considerada infértil, pero no que me quedaría embarazada apenas dos meses después de que el escáner revelara que no había tumor".

Junto con su hijo, Abi Flynn recibe este año un nuevo disco en el que ha aprovechado todas sus increíbles experiencias. Se llama 'Courage' y habla precisamente de cómo lidiar con el cáncer.