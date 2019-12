PSOE y ERC avanzan en la 'vía política' para resolver el 'conflicto' catalán

Segunda reunión de los equipos negociadores del PSOE y ERC para desbloquear la investidura del líder del socialista, Pedro Sánchez, y ambas formaciones reconocen avances "para activar la vía política" en el objetivo de resolver el "conflicto político" en Cataluña. Por primera vez desde que iniciaran las conversaciones, PSOE y ERC han firmado un comunicado conjunto el que han reafirmado la existencia de ese "conflicto" de naturaleza política en la comunidad catalana que, como tal, debe ser resuelto "políticamente".

Reunión del PSOE y ERC (EFE).

"Hemos avanzado en la reflexión para activar la vía política buscando los instrumentos necesarios para su encauzamiento", han asegurado en la nota socialistas y republicanos. Junto a esta apuesta por la "vía política", las formaciones lideradas por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras subrayan que también han avanzado en "temas concretos" y los dos partidos comparten una "sensibilidad social" y apuestan por la "recuperación de derechos civiles, laborales y sociales". A la espera de lo que pueda dar de sí la reunión en el Congreso entre el PSOE y JxCat, las delegaciones de socialistas y ERC han acordado reunirse de nuevo dentro de una semana, el martes 10 de diciembre, pasado ya el puente de la Constitución.

Ese 10 de diciembre se barajaba inicialmente como la fecha probable para que el rey comenzara la ronda de consultas con los grupos políticos para proponer un candidato a la investidura. Consultas de Felipe VI que según esos planes acabarían al día siguiente, el martes 11 de diciembre, con tiempo suficiente para convocar el pleno de investidura y formar Gobierno antes de Navidad. Sin embargo, ERC ya ha dejado claro estos días que no tiene prisa para la investidura sino garantías de que el acuerdo con el PSOE se va a cumplir en todos sus términos.

También el propio Pedro Sánchez enfriaba las expectativas y no descartaba una investidura durante el mes de enero. Por el momento, JxCat ya ha dicho que acudirá a la reunión con el PSOE para "escuchar" las propuestas socialistas y reclamar "una solución global" para Cataluña que, en cualquier caso, "debe pasar por el derecho a la autodeterminación". En esta misma línea, la portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, ha defendido que para resolver el "conflicto político" hay que retomar cuanto antes el "diálogo sincero" entre ambos gobiernos.

Diálogo que, en su opinión debería arrancar con una reunión encabezada por los presidentes de la Generalitat, Quim Torra, y del Gobierno, Pedro Sánchez. Budó ha negado que existan discrepancias entre los socios de Govern, JxCat y ERC, sobre este punto, pues la petición de que Torra esté presente en el inicio de las conversaciones no excluye que puedan ser otros miembros del Gobierno catalán quienes las continúen.

Desde Unidas Podemos y las confluencias, socios de Gobierno de Pedro Sánchez, el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, ha alertado de que un acuerdo que llegue tarde "es un mal acuerdo" y que no se puede esperar más. "La ciudadanía merece que antes de Navidad podamos tener un Gobierno en España", ha avisado Asens, en la misma línea de lo apuntado por Pablo Iglesias.

En este contexto, el líder del PP, Pablo Casado, ya ha avisado de que su partido no será nunca sustitutivo de ERC o de Podemos para facilitar la formación de un Gobierno y que el PSOE se equivoca si pretende recurrir a los populares en el caso de no conseguir un acuerdo con los independentistas. Pablo Casado ha recordado que el PSOE todavía no se ha dirigido a su partido para negociar la investidura, entre otras cosas porque Pedro Sánchez ya ha elegido sus socios de Gobierno.