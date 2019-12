El hijo de la viuda del expresidente de la CAM recurrirá la absolución de su cuñado, Miguel López

La acusación particular ejercida por Vicente Sala hijo recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el veredicto de absolución contra Miguel López, su cuñado y único acusado del asesinato de su madre, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala. La magistrada del tribunal del jurado absolvió a Miguel López de los delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas, en aplicación del veredicto de no culpabilidad dictado por el jurado. Así, en la sentencia se apunta a una persona "desconocida" como autora del crimen, de acuerdo con ese mismo veredicto.

Miguel López, único juzgado por el asesinato de su suegra, fue absuelto tras ser declarado no culpable (EFE)

El abogado de la acusación particular, Francisco Ruiz Marco, ha confirmado a Europa Press, que trabaja en una línea similar a la de Fiscalía, que podría solicitar la nulidad del juicio al no estar documentado si estaba motivada o no la devolución, por parte de la magistrada-presidenta, del primer veredicto del jurado para su subsanación.

RELACIONADO: Miguel López, acusado del crimen de la viuda del expresidente de la CAM, declarado no culpable

El Ministerio Fiscal ya confirmó la posibilidad de alegar una posible "infracción de forma", entre otros posibles motivos de recurso de la sentencia ante el TSJCV, después de que el acta de la primera deliberación, pese a formar parte de la acción procesal, no se incluyera en el expediente de la sentencia de absolución.

SE AMPLÍA EL PLAZO DE RECURSO

Según ha podido saber Europa Press, el plazo para la presentación del recurso ante el TSJCV se ha ampliado hasta el 9 de diciembre, después de que el letrado Ruiz Marco interpusiera un recurso de aclaración, que fue notificado a las partes el día 22 de noviembre, lo que amplía el plazo diez días hábiles.

El Ministerio Fiscal sigue a la espera de que el secretario del Tribunal del Jurado les facilite una aclaración sobre lo ocurrido con el acta del jurado del primer veredicto, que la Junta de Coordinación de Fiscales solicitó el pasado viernes 29, para decidir si abren diligencias de investigación.

La acusación particular ha desestimado sumarse a la petición de una aclaración, ya que considera suficiente la iniciativa de la Fiscalía. La magistrada presidenta del Tribunal del Jurado dictó el pasado viernes una providencia rechazando la solicitud de suspensión del plazo para recurrir la sentencia hasta que se obtuviera una respuesta de la Secretaría del Tribunal del Jurado.

El lugar de crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM (EFE)

El primer acta, cuyo veredicto no se conoce, se elevó 48 horas antes de que el domingo 10 de noviembre se leyera la definitiva que exculpaba al yerno del asesinato de su suegra, ocurrido en diciembre de 2016 en el concesionario de coches que en ese momento regentaba Miguel López.

De esa manera, si el TSJCV asumiera el recurso por infracción de forma, se podría decretar la nulidad de la sentencia y se obligaría a la repetición del juicio, explicaron las fuentes consultadas, que concretaron que es la primera vez de la que se tiene constancia de la existencia de una devolución de veredicto en la Audiencia de Alicante.

Además, el Ministerio Fiscal y la acusación particular también cuestionan que el acta fuera devuelta por falta de motivación, ya que, aseguran, solo se deben motivar los hechos probados y no, como argumentó la jueza en el caso Sala," también los no probados".