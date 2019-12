Uber permitirá a usuarios y conductores grabar el audio de los viajes

Un año y medio después de que Uber anunciara que se estaba "tomando en serio la seguridad" como respuesta al constante goteo de informes sobre conductores que cometen delitos, robos, agresiones sexuales y hasta asesinatos, la compañía está poniendo en marcha una nueva función de la aplicación que grabará el audio de los viajes. A partir de este mes, empezará una prueba piloto en Brasil y México, que pronto expandirá a Estados Unidos y previsiblemente Europa, según varios correos electrónicos internos obtenidos por el Washington Post y confirmados por Uber.

En la prueba piloto, se grabarán los audios de los viajes de Uber en México y Brasil (Unsplash)

En los países donde la grabación esté activa, los conductores y los pasajeros serán advertidos a través de la aplicación de Uber y por correo electrónico de que su viaje puede ser grabado. Para dar su consentimiento a la captura de audio, tendrán que aceptar el kit de herramientas de seguridad antes de iniciar un viaje o subirse al vehículo. Al final del trayecto, la aplicación le preguntará al usuario si todo ha ido bien. Si, por el contrario, desean denunciar un incidente, pueden enviar un informe a la compañía en la que se incluye el audio.

Uber almacenará en el teléfono del conductor la grabación de cada viaje, que quedará encriptada con el fin de proteger la privacidad. Si quieren informar de un problema, los usuarios podrán compartir una grabación con la plataforma, que tendrá una clave de desencriptación para saber qué ha ocurrido exactamente. De este modo, la compañía podrá acceder a ellas cuando se denuncie un delito o infracción, para proceder a su investigación o incluso para poner las pruebas en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad si así se lo solicitan.

Problemas de seguridad

La seguridad de los pasajeros ha sido un problema constante para Uber y debería ser su prioridad absoluta antes de lanzarse a proyectos tan ambiciosos como el de los trayectos aéreos. Los informes del año pasado reflejan que más de 100 conductores de Uber han sido acusados en Estados Unidos de acosar sexualmente o agredir a pasajeros, y que al menos 31 han sido condenados por delitos como violación, contacto forzado o retención ilegal.

Para luchar contra esta preocupante tendencia, la compañía ha implementado una serie de medidas centradas en la seguridad, como permitir llamadas de emergencia directamente desde su aplicación o una función para informar de problemas durante los viajes. Uber espera que las grabaciones de audio permitan tener una idea más clara de lo que ocurre durante un incidente, ayudando a sus responsables a decidir cómo abordar lo ocurrido en cada caso.

El director de productos de seguridad de la compañía, Sachin Kansal, afirmó en el Washington Post que, en los mercados en los que Uber está lanzando la nueva función, tanto los conductores como los pasajeros no serán notificados cada vez que se inicie una grabación. "Si alguien ya se siente incómodo y comienza la grabación de audio, no queremos que se produzca una escalada de esa situación en particular", dijo Kansal.

Esta nueva característica de la app plantea inevitablemente problemas de privacidad. Las grabaciones pueden recoger información sensible de las llamadas telefónicas o conversaciones de los pasajeros. Luego están las distintas legislaciones de cada país, lo que podría complicar los planes de Uber de utilizar la misma función en todo el mundo. Las leyes sobre el consentimiento para grabar varían incluso entre los distintos estados de Estados Unidos. Por ejemplo, si un conductor de Uber de California no está de acuerdo con que el trayecto se grabe, podría impedir que el pasajero capture legalmente el audio.