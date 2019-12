La conmovedora campaña con la que niños con síndrome de down se han sentido héroes de película por un día

Nicole Louise Perkins, una fotógrafa den Birmingham (Reino Unido), quería concienciar y sensibilizar a la población sobre el síndrome de Down, que afecta a 8 millones de personas en todo el mundo. Para ello, decidió compartir en redes sociales una sesión de fotografías realizada a niños con este trastorno genético que aparecen disfrazados de diferentes personajes de películas Disney, desde 'El Rey León' hasta 'Toy Story', pasando por 'La Sirenita', 'El libro de la selva' o 'Blancanieves'.

Un niño disfrazado del Rey León, en la sesión de fotos de Nicole Louise Perkins (Nicole Louise Photografy)

Cada uno de los pequeños se ha caracterizado de un héroe de Disney diferente, pero todos ellos aparecen felices y disfrutando del momento y eso se aprecia en las imágenes. Son tan tiernas que la campaña ha sido un éxito rotundo y se ha hecho viral con casi 10 millones de visualizaciones solo en Facebook.

RELACIONADO: Personas con síndrome de Down convertidas en modelos

'Down With Disney' es nombre de la campaña que Nicole ha lanzado para este 2019, tras la gran aceptación de campañas anteriores. No era la primera vez que la fotógrafa británica se lanzaba en un proyecto de estas características. Ya el año pasado presentó 'Down Right Beautiful', pero ha sido con esta con la que ha logrado cumplir con su objetivo de llegar a millones de personas en todo el mundo.

Una pequeña con síndrome de Down, entusiasmada por ser retratada de Blancanieves (Nicole Louise Photograhy)

Además de sensibilizar sobre este tema a la población en general, Nicole explicó en una entrevista a 'Bored Panda' que quería ayudar a los padres que tienen niños con este síndrome. "Las personas con síndrome de Down son hermosas en todos los sentidos. Su alegría y capacidad de amar tan libremente son tan admirables como dulces".