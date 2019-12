Exteriores aconseja a los españoles que abandonen Tinduf cuanto antes si su presencia no es imprescindible

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha dado un paso más en su recomendación a los españoles de no viajar a los campamentos saharauis de Tinduf y desde este lunes aconseja además que todos los españoles cuya presencia en la zona "no sea imprescindible la abandonen en cuanto sea posible". En la recomendación publicada en su web, Exteriores insiste en que "la creciente inestabilidad en el norte de Malí y el consiguiente incremento de actividad de los grupos terroristas en la región pueden afectar a la situación de seguridad en la zona". Además, ahora recoge también que la misión de Naciones Unidas en el lugar (MINURSO) "ha alertado de la posibilidad inminente de secuestros y atentados contra españoles en los campamentos".

Exteriores avisa de que existe un riesgo 'muy grave' de atentados terroristas en todo el Sahel (Gtres)

El Ministerio ya advirtió la semana pasada de los riesgos en la región y recomendó a los españoles que no viajasen, precisamente en vísperas de que numerosas asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui se desplazasen a Tinduf. Por su parte, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, que ha asumido también las funciones de Asuntos Exteriores, ha subrayado que tanto Naciones Unidas como el Gobierno de Argelia "han confirmado" la alerta antiterrorista que hizo pública el Gobierno español la pasada semana ante el riesgo de atentados en los campamentos de Tinduf.

RELACIONADO: España ayudará a los inmigrantes de Mali que regresen voluntariamente a su país

Según ha defendido en una visita a la base aérea de Cuatro Vientos, esto demuestra que ese aviso de amenaza terrorista "no tenía razones políticas de ningún tipo" y su único objetivo era alertar de los riesgos en todo el Sahel. "Nosotros somos muy respetuosos con la decisión que quiera tomar todo el mundo de ir o no ir, pero no hay razones políticas de ningún tipo, nada más que constatar que hay una alerta terrorista", ha insistido Robles después de que el Frente Polisario rechazase la pasada semana las advertencias de Exteriores desaconsejando los viajes a los campamentos saharauis.

La ministra en funciones ha subrayado que existe un riesgo "muy grave" de atentados terroristas en todo el Sahel y por tanto "la obligación del Gobierno" es alertar de esta situación "en cuanto tiene conocimiento". El Gobierno de Argelia ha trasladado a MINURSO una alerta de seguridad por la existencia de planes para el secuestro de extranjeros y "contra los intereses españoles" en los campamentos de refugiados saharuis de Tinduf.

En respuesta, la MINURSO ha dicho estar "al corriente" de la alerta "por las noticias publicadas en los medios", aunque las fuentes consultadas por Europa Press han descartado pronunciarse expresamente sobre la advertencia de seguridad lanzada la semana pasada por las autoridades españolas.

NIVEL DE SEGURIDAD EN MALÍ

Esta amenaza de atentados no ha variado los niveles de seguridad de las tropas españolas desplegadas en Malí, que ya se encuentran en situación de alerta permanente en la localidad de Koulikoro, donde instruyen a las fuerzas de seguridad del país, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Defensa.

Según han recordado, esto permitió al contingente español repeler un atentado el pasado mes de febrero, cuando los terroristas intentaron acceder al centro de adiestramiento a bordo de dos coches cargados con mil kilos de explosivos y acompañados de fusilería para causar una masacre.