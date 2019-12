Decae el proyecto de ley para paliar los efectos de Thomas Cook al terminarse la legislatura

El proyecto de ley para paliar los efectos de la quiebra del touroperador británico Thomas Cook no verá la luz por falta de tiempo para ser tramitado en el Senado, al terminarse la legislatura este mismo lunes, por lo que la iniciativa se da por caducada. Así lo ha aprobado la Diputación Permanente del Senado reunida este lunes para cerrar la XIII legislatura y dar paso a la que arrancará mañana martes, cuando se constituyen las nuevas Cortes elegidas en las elecciones generales de noviembre.

El proyecto, que ampliaba las medidas aprobadas por el Gobierno en un decreto de octubre, fue aprobado por el Congreso el pasado miércoles (Cordon Press)

El proyecto de ley ampliaba las medidas aprobadas por el Gobierno en un decreto de octubre. Ese decreto entró en vigor, pero los grupos del Congreso decidieron que se tramitara además como ley para poder hacer aportaciones. Así se hizo y el proyecto fue aprobado por el Congreso el pasado miércoles, con poco tiempo ya para que pasar por el Senado y fuera también ratificada.

La Cámara Alta recibió la iniciativa el viernes y puesto que hoy concluye la legislatura, no ha podido tramitarla y se da por caducada. El asunto ha sido muy criticado por el senador de Coalición Canaria Fernando Clavijo, ex presidente de Canarias, quien ha censurado que no se hubiera previsto la falta de tiempo.

"Se ha estado jugando con los intereses de Canarias, no ha habido voluntad ni del Gobierno ni por lo visto de esta Cámara por dar salida a los problemas que está generando la quiebra de Thomas Cook", ha dicho el senador ante la Diputación Permanente. El portavoz del Grupo Mixto, Alberto Catalán (UPN), ha admitido que no había tiempo material para aprobar el proyecto de ley pero se ha sumado a las críticas porque al final no se van a aprobar las mejoras previstas en el proyecto de ley. "Los ciudadanos no tienen que ser paganos de la situación política e institucional del país", ha dicho.