Las claves para saber cuándo regalar a tu hijo su primer smartphone

En España, el 25% de los niños menores de 10 años dispone de teléfono móvil propio, casi el 75% lo tiene a los 12 y más del 90% a los 15 años. Sin embargo, pese a esta realidad, los expertos alertan que la edad recomendada para tener un móvil propio es los 16 años.

Los expertos alertan que la edad recomendada para tener un móvil propio es los 16 años (Getty Images / Archivo)

Con la llegada de las Navidades son muchos los progenitores o familiares que se plantean añadir en la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel el primer teléfono móvil para el niño o niña. Sin embargo, ¿cuándo es el momento? Gabriela Paoli, psicóloga y experta en adicciones tecnológicas, destaca que cada niño es un caso diferente y que, por ello, hay que tener en cuenta varios factores que harán que se encuentre la respuesta a si es el momento de regalar el primer móvil a un hijo.

NO SUCUMBIR A LA PRESIÓN

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, pese a que sea difícil, no hay que sucumbir a la presión de los hijos, del entorno, de “¡es que todos mis amigos lo tienen!”. Tiene que ser una decisión meditada, pensada entre los padres con el fin de discernir si, realmente, el hijo está preparado para ello. “Ni nosotros ni nadie puede saber si un niño está preparado para tener un móvil, solo lo pueden saber los padres. Cada hijo es único y, por tanto, cada caso es diferente”, afirma Gabriela Paoli.

OBSERVAR Y ANALIZAR

En este punto, entonces ¿qué se puede hacer? Observar y analizar cómo es nuestro hijo. Habrá que verificar qué nivel de autonomía tiene a la hora de estudiar, de realizar sus tareas, de cuidar su material, qué notas tiene. Si tiene hábitos sanos de higiene y alimentación. Si es ordenado y cuidadoso con sus juguetes, libros, etc. qué relación tiene con los libros, si le gusta leer, cuánto lee, qué lee… Todo esto nos dará pistas sobre si es o no el momento adecuado. “Si es un niño responsable, con un alto nivel de autonomía, que tiene otras aficiones fuera de los dispositivos electrónicos, etc. es probable que pueda ser el momento” indica Paoli.

Regalar el último modelo de teléfono del mercado no siempre es la mejor opción (EFE)

¿PARA QUÉ LO NECESITA?

Un aspecto esencial que todo padre debe preguntarse es la verdadera utilidad que se le va a dar al móvil. Si es como medio para relacionarse, para divertirse, para quedar con los amigos…o para que los padres puedan controlar dónde están los hijos.

PREPARARLOS ANTE LA LLEGADA DEL MÓVIL

Es conveniente que, quienes entreguen a los hijos el primer móvil sean los padres y no un familiar o amigo. De esta forma, la responsabilidad para con el niño residirá en los progenitores. Además, se recomienda que, antes de la llegada del dispositivo es bueno acercar a los niños paulatinamente a la tecnología. Dejar claro cuál es su responsabilidad y prioridad en ese momento de su vida y hablar con ellos de la responsabilidad que está adquiriendo es fundamental para un uso correcto de los mismos.



SUYO, PERO NO PRIVADO

Uno de los aspectos que debe quedar claro desde el primero momento en el que el niño tiene móvil es que es suyo, pero no es privado, “los padres somos responsables legales y debemos tener acceso al teléfono, porque las responsabilidades del mal uso que haga de él van a repercutir en nosotros”. Por eso, habrá que vigilar bien que cuide la comunicación, vocabulario, imágenes que comparte, etc. En este punto es importante reflexionar sobre temas como la privacidad, la intimidad y el respeto y hablar de los valores que rigen en la casa. Por último, en este punto es importante valorar si como padres estamos preparados para dar este paso. Es decir, está claro que vamos a tener que ayudar a gestionar la frustración de la retirada del dispositivo. La pregunta es ¿estamos preparados?

ADECUADO Y SEGURO

Escoger el modelo de móvil para los hijos también es un elemento fundamental para un correcto uso. Antes de comprar el último modelo del mercado, los padres deben reflexionar sobre si verdaderamente es el necesario. Pactar el tipo de contrato y controlar el consumo de datos también es importante. Conviene configurar con ellos el móvil para que sea un dispositivo seguro. Preguntar las aplicaciones que quiere tener y bajarlas e instalarlas juntos. Lo mismo si va a abrir perfiles en redes sociales. También es importante marcar las prioridades del niño y que sea consciente de que primero está el deber y luego el placer.

MODO AVIÓN EN CASA

Y, como en todo, la base está en predicar con el ejemplo. Que existan momentos de desconexión digital en casa, fomentar los momentos familiares y practicar el “modo avión”. Es fundamental practicar la desconexión y pasar tiempo con tus seres queridos.