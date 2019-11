La existencia de 'posibles contradicciones' retrasa el veredicto a 'El Chicle' por el crimen de Diana Quer

Los cinco hombres y cuatro mujeres que han compuesto el jurado en el juicio por el crimen de Diana Quer tendrán que repasar el objeto del veredicto para argumentar mejor su posición. En medio de una gran expectación se esperaba esta mañana la lectura del veredicto por parte del presidente del tribunal, pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha emitido un comunicado en el que informa de que ésta se retrasará por "errores formales" y "posibles contradicciones". Es decir, el jurado deberá volver a reunirse.

José Enrique Abuín, 'El Chicle', durante el juicio (Gtresonline).

"Se devuelve el veredicto al jurado al entender el presidente del tribunal que existen errores formales, ser necesaria mayor fundamentación y existencia de posibles contradicciones", dice el comunicado. Añade además que "todas las partes están de acuerdo".

'El Chicle' se enfrenta a la petición de prisión permanente revisable que han planteado tanto la Fiscalía como la acusación particular. Por su parte, la defensa ha pedido homicidio involuntario o con dolo eventual, con una pena máxima de siete años por el atenuante de confesión.

El veredicto había sido entregado esta mañana después de tres jornadas de aislamiento y debate por parte del jurado (comenzaron el martes por la tarde y llegaron a un acuerdo a última hora de este jueves). Después ha sido revisado por las partes, que tienen que corroborar que cumple los requisitos legales. Ha sido en este último punto cuando hahn surgido dificultades

Según revela el diario 'ABC', el presidente del tribunal, Ángel Pantín, ya detectó por la mañana algunas deficiencias, pero aún así ha traslado el veredicto a las partes para que dieran su opinión. El procedimiento señala ahora que debe poner por escrito las cuestiones que necesitan mayor concreción. No se sabe cuánto puede demorarse el proceso, puesto que el jurado podría contestar esta misma tarde. En caso de que no hubiera resolución este viernes podría ser durante el fin de semana, puesto que el jurado no descansa sábado y domingo.

Juan Carlos Quer a su llegada al juzgado este viernes por la mañana (EFE).

A su llegada a los juzgados esta mañana Juan Carlos Quer ha confiado este viernes en que se haga justicia para su hija Diana y ha agradecido las muestras de solidaridad recibidas. A su llegada a los juzgados compostelanos, ha dicho a la prensa que "hoy Diana va a estar más presente que nunca en esta sala" y, por ello, ha deseado justicia para ella "y protección para el resto de niñas y jóvenes". "Espero que se haga justicia y, de corazón, agradecer a todos los españoles las muestras de solidaridad y apoyo. Los hemos sentido muy cerca. Sé que han llorado mucho la tragedia de Diana".