La respuesta de Robert Moreno a Luis Enrique: 'Si yo no hubiese seguido, él no habría vuelto'

Robert Moreno, el ya exseleccionador nacional de fútbol, ha respondido este jueves a las palabras de Luis Enrique Martínez a su regreso a la selección en las que le tildaba de "infiel". Lo ha hecho en una comparecencia en la que no admitió preguntas y en la que recalcó que "no había tomado ninguna decisión" en la selección sin consultar con el resto del equipo técnico. "Cumplí con mi palabra y fui fiel". Asegura que aún no entiende qué motivo a Martínez ha hacer semejante afirmación y que se alegra de que haya vuelto y tenga ganas de volver a trabajar.

Robert Moreno ha respodido a las palabras de Luis Enrique en las que le tildaba de 'desleal' (EFE)

"No se por qué (Luis Enrique) no me quiere en su equipo (técnico) y no sé si lo sabré nunca", ha comentado. Dice también que los últimos días lo ha pasado muy mal, preguntándose a sí mismo "qué había hecho mal". "Se me etiqueta con algo injusto, por algo que no soy", al tiempo que ha reconocido que se trata de "un momento desagradable".

"Todos sabemos que si había alguna posibilidad de que él volviese (a la Selección) es estando nosotros", en referencia tanto a él como al resto del equipo técnico, que ha sido el mismo todo este tiempo. "A nadie se le escapa que, si yo no hubiese seguido, él no habría podido volver".

