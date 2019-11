Una exposición en el Cervantes recupera la primera y la última carta de Antonio Machado

El Instituto Cervantes acoge hasta el próximo 9 de febrero en su sede de Madrid la exposición 'Los Machado' con fondos de la Colección Fundación Unicaja, que incluye documentos y textos de los dos hermanos escritores, Antonio y Manuel, entre ellos la primera y la última carta del puño y letra del autor de 'Campos de Castilla'. Estas cartas son, por un lado, una misiva de Antonio Machado dirigida a su padre en el verano de 1882 cuando éste se encontraba en San Juan de Puerto Rico. La novedad de esta muestra es la inclusión del borrador de la carta de Antonio a Luis Álvarez Santullano escrito en Collioure en febrero de 1939.

La Fundación Unicaja cuenta con más de 5.300 piezas 'machadianas' entre las que destacan cartas, fotografías, documentos oficiales y cuatro actos casi completos de la obra de teatro 'La diosa razón' (Europa Press)

En el texto, Machado habla por un lado de su débil estado de salud, tras el exilio forzado a consecuencia de la Guerra Civil. Además, apunta en la carta a una posible salida a la Unión Soviética, quizás con remuneración, algo que descarta entonces para seguir en la localidad francesa.

"No he podido contestar antes a su interesante carta porque a mis ya viejos achaques ha venido a sumarse un funesto catarro bronquial, que - aunque mejorado -, me tiene bastante fastidiado. De acuerdo con sus atinadísimas observaciones, en efecto creo que el asunto de URSS de momento quizás debe ser aplazado y, sobre todo, si se peude resistir aquí el tiempo que tarde en vislumbrarse un porvenir", señala el poeta en su borrador de carta.

Estos dos documentos son parte del fondo de la Fundación Unicaja, que cuenta con más de 5.300 piezas 'machadianas', tal y como ha explicado el presidente de la institución, Braulio Medel. Una primera adquisición se hizo en el año 2003, con un total de 770 ejemplares documentales, lo que se completó en 2018 con 4.570 documentos más.

Entre los documentos de la muestra se pueden encontrar fotografías, cartas inéditas, libros, libretos y manuscritos originales de teatro, así como libretas de escritura, un audiovisual, dos pantallas táctiles y otros objetos como una cartera, un pasaporte y dos bustos, todo ello dividido en ocho zonas.

Por ejemplo, se exponen cuatro actos casi completos de la obra de teatro 'La diosa razón', pieza escrita a dos manos por Antonio y Manuel sobre la Revolución Francesa que nunca llegó a subirse a escena y --de la que se ha anunciado la publicación futura de una edición diplomática.

DISCURSO DE INGRESO EN LA RAE

También hay la primera página de un borrador de Antonio Machado para su discurso de ingreso en la RAE , que nunca llegó a leer, o la carta de pésame de la Hispanic Society enviada a Manuel tras la muerte de Antonio. Pero sobre todo, en la muestra está presente el "amor fraternal" entre ambos, que no se rompió ni siquiera tras la separación forzada por la Guerra Civil.

"Se simboliza una manera de entender España hacia el entendimiento y la conciliación, alejándose de la crispación y el enfrentamiento. De lo que no cabe duda es del verdadero amor y calidad humana que ambos desprendieron en su tratamiento fraternal", ha defendido el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Además de la exposición, el Cervantes ha presentado también el 'Buzón de los Machado', en el que introducirá tres arquetas con tierra procedente de los cementerios de tres ciudades que marcaron su vida: Sevilla, Madrid y Collioure. Este buzón, en la Caja de las Letras, cuenta con una ranura por la que los visitantes podrán introducir mensajes que les habría gustado compartir con los hermanos.