Las mejores ofertas de videojuegos y consolas del Black Friday

Si a lo largo de toda la semana previa al Black Friday, que oficialmente se celebra mañana viernes 29 de noviembre, pequeños y grandes comercios han lanzado una avalancha de ofertas y promociones en todo tipo de artículos, el sector de los videojuegos se ha ganado un lugar de honor en el Black Friday de tiendas físicas y online. Ante tal cantidad de propuestas, os proponemos una breve guía para encontrar algunos de los descuentos más apetecibles tanto en consolas como en PC.

El Black Friday es una buena ocasión para hacerse con videojuegos y consolas rebajadas (Freepik/IM)

Consolas

Mientras se anuncian los detalles de la próxima generación con PS5 y Project Scarlett a la cabeza y Google Stadia avanza el futuro del streaming, las videoconsolas actuales aún tienen mucho que aportar, más aún si tenemos en cuenta las notables bajadas de precio de la PS4, la Xbox One. Por ejemplo, la consola de Sony está disponible en la mayoría de tiendas online con 100 euros de rebaja sobre el precio habitual de sus packs, con ofertas como PS4 Slim de 500 Gb + Fortnite por 199,95 €.

Microsoft ha ido un paso más allá, y ofrece la Xbox One S All Digital con Fortnite, Minecraft y Sea of Thieves preinstalados por 129,90 €. Otra opción de lo más interesante es la que aúna la Xbox One S de 1TB con Star Wars Jedi Fallen Order por 189 €.

RELACIONADO: Las mejores webs para comprar tecnología online en el Black Friday

En el caso de Nintendo Switch, los descuentos no son tan sonados, pero sí ofrecen la posibilidad de hacerse con la versión más actual de la consola (V2), con una batería mejorada y el problema que afectaba a los mandos, solucionado. En Amazon la puedes encontrar por 319 € estos días, al igual que la Nintendo Switch Lite, rebajada a 208 €.

El Black Friday también puede ser la excusa perfecta para comprar ese mando extra que te falta para jugar con amigos o utilizarlo para jugar con el móvil. Tanto PS4 como Xbox One rebajan sus controladores en 10 €, ofreciendo el Dualshock y el Xbox Controller por 39,90 €.

Videojuegos

Aquí la competencia es feroz y los descuentos, de escándalo. En las tiendas digitales de cada una de las consolas se pueden encontrar importantes gangas, como en la Playstation Store, que pone a tu alcance juegos recientes como Borderlands 3 por 39,99 €, además de clásicos imperecederos como God of War por 14,99 € o Spider-Man por 19,99 €. Los usuarios de Xbox Live Gold podrán acceder a juegazos del calibre de Red Dead Redemption 2 o Gears 5 por 34,99 €. Las Ciberofertas de Nintendo estarán disponibles hasta el 1 de diciembre, e incluyen descuentos de hasta el 70% en títulos como Castlevania Anniversary Collection (9,99 €) o Dragon Ball FighterZ (17,99 €).

En PC, las tiendas digitales de Valve y Epic están repletas de chollos. En Steam, cerca de 20.000 juegos aparecen listados por debajo de los 5 €, así que es el momento de recuperar aquel título que dejaste pasar en su momento por su elevado precio. ¿Algunas de las mejores opciones? La edición deluxe de Metal Gear Solid V por 11,99 € o FallOut New Vegas por 2,99 €.

RELACIONADO: Más noticias sobre Videojuegos

PC 'Gaming'

El Black Friday (y el CyberMonday que tendrá lugar el lunes 2 de diciembre) es la ocasión perfecta para renovar el PC o el portátil en busca de mayor potencia para mover los juegos más exigentes. En PcComponentes encontrarás portátiles específicos para gaming como el HP Omen i7 con pantalla de 17,3’’ y 16 GB de RAM por 1049 €, un 35% más barato que su precio habitual. En ordenadores de sobremesa, pocas máquinas pueden hacerle sombra al MSI Trident X Plus, que lleva montado el chip Intel i9 y cuenta con 32 GB de RAM, un disco duro SSD de 2 GB y una gráfica RTX 2080Ti, por 2.799 € frente a los 3.499 € de su precio habitual.

También puedes aprovechar para hacerte con el completo set de gaming Razer Epic Gaming Pack, que incluye teclado y ratón profesionales, además de alfombrilla y auriculares con micrófono por 99 €.