'Operación Oikos': En libertad con medidas cautelares el expresidente y el director financiero del Huesca

El director financiero de la Sociedad Deportiva Huesca, Carlos Laguna, y el expresidente del club, Agustín Lasaosa, dos de los detenidos en la segunda fase de la Operación 'Oikos' por su presunta relación con una trama de amaño de partidos de fútbol, han sido puestos en libertad con medidas cautelares y sin fianza tras acogerse a su derecho a no declarar. Ambos han pasado a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca. Sus abogados han indicado que pedirán la comparecencia de su patrocinados una vez se levante el secreto de sumario.

Ambos detenidos se han acogido a su derecho a no declarar hasta que se produzca el levantamiento de sumario, que anuncian ocurrira en menos de una quincena (Europa Press)

Así, el letrado José Maria Oliván ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, que Carlos Laguna "se ha acogido a su derecho a no prestar declaración porque las actuaciones siguen estando bajo secreto de sumario y hasta que no se levante entiende que no va declarar ni Carlos ni ninguno de los demás investigados".

Ha agregado que "en teoría, en diez doce días se va a levantar el secreto de sumario y, a partir de ese momento si que solicitaremos, por nuestra parte, la declaración voluntaria de Carlos Laguna". Asimismo, ha subrayado que "no sabemos cuáles son los hechos nuevos o las nuevas pruebas que existen para esta estas nuevas detenciones".

Oliván ha comentado que "ya se aportó en su día las facturas de las obras realizadas en el estadio del Alcoraz, ayer la policía estuvo las oficinas del club y se remitió igualmente la documentación que se había entregado, más otra documentación adicional que habían solicitado".

La policía registró de nuevo las oficinas del club de fútbol en busca de documentación (Europa Press)

Los cargos por lo que está investigado son un delito de corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. "No sabemos porque se le relaciona ya que el cargo que tiene Carlos como contable o como administrados financiero del club con el posible amaño de partidos, no tiene nada que ver el pago de primas". Por su parte, José María Fuster, el abogado del expresidente del Huesca Agustín Lasaosa, ha comentado que se ha acogido a su derecho a no declarar, quedando en libertad con cautelares.

Lasaosa ya fue detenido al inicio de la operación. "Estamos muy extrañados porque se venía presentando cada quince días en el Juzgado. Lo de la detención nos resulta muy extraño, no le encontramos lógica". Fuster ha dicho que cuando se levante el secreto de las actuaciones es posible que pidan una comparecencia voluntaria.

Las nueve han sido personas por su supuesta implicación en delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y blanqueo de capitales y están vinculadas al pago de una prima a terceros por parte de un club de fútbol con el fin de jugar el play-off de ascenso a Primera División, según ha informado la Policía.