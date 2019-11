Luis Enrique Martínez, sobre Robert Moreno: 'Ha sido desleal'

Lejos de rehuir la polémica con su predecesor en el cargo, Robert Moreno, Luis Enrique Martínez ha aprovechado su presentación como nuevo seleccionador nacional para contar su versión de los hechos. Martínez, que ha dicho estar viviendo un día "muy especial" y sentirse "fuerte" en su regreso, se ha hecho responsable de la marcha de Moreno, a quien ha tildado de "desleal". "No lo veo nunca como el segundo de mi staff".

El nuevo seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, durante su presentación (EFE).

En una conferencia de prensa en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de la RFEF, junto a Luis Rubiales y José Francisco Molina, presidente y director deportivo, Luis Enrique, que tuvo que abandonar el cargo de seleccionador por la enfermedad -y posterior fallecimiento- de su hija Xana, ha contado que tuvo un desencuentro con Moreno en una reunión el pasado 12 de septiembre cuando le dijo que quería volver a entrenar y, entonces, percibió que "quería hacer la Eurocopa".

"Entiendo que es la oportunidad de su vida, entiendo que ha trabajado mucho, que es ambicioso, pero es desleal. Yo no lo haría", ha sentenciado. "No me siento orgulloso del modo en que ha acabado esta historia, no me gusta ver sufrir a personas. Me siento, en parte, responsable de esto", ha lamentado Martínez, quien ha puntualizado que él "nunca" se ha ofrecido a la Real Federación Española de Fútbol y que les subrayó que no tenían con él ningún compromiso.

Robert Moreno fue seleccionador nacional en sustitución de Luis Enrique Martínez (Gtresonline).

La relación entre Luis Enrique y Robert Moreno se remontaba a mucho antes de su etapa en la selección. Se conocieron en 2008, cuando ambos coincidieron en el filial del Barcelona.

En el aspecto deportivo, Luis Enrique Martínez se ha mostrado "muy contento" y con "muchas ganas" de afrontar la Eurocopa 2020, cuya clasificación cerró España de la mano de su exayudante, y el próximo Mundial de Catar 2022.