El generoso gesto de una madre que donó 15 litros de leche materna tras la muerte de su bebé

El ejemplo de Sierra Strangfeld, una madre estadounidese que ha donado casi 15 litros de leche materna tras la muerte de su bebé, esta dando la vuelta al mundo. Ella misma ha contado en redes los motivos de su decisión, cómo fue el doloroso trance y lo mucho que le ha ayudado este generoso gesto a superar su dolor. "No pude salvar la vida de Samuel, pero puedo salvar a otros bebés", se dijo. Se ha estado sacando leche durante 63 días.

Sierra Strangfeld decidió donar para ayudar a otros bebés (Sierra Strangfeld)

"Cuando descubrí que estaba de nuevo embarazada, lo único que quería era que la lactancia saliera bien", comienza contando. Y es que Sierra ya había tenido una hija anterior, Porter, a la que no había podido amamantar. Durante los primeros seis meses de vida, la pequeña se alimentó con la leche que les donó su cuñada.

A las 20 semanas de este ssegundo embarazo Sierra sufrió el duro varapalo del diagnóstico de su hijo, que ya tenía nombre, Samuel: sufría una trisonomía 18, una condición cromosómica que causa deformidades en los órganos y que apenas tiene supervivencia. Decidió someterse a una cesárea de urgencia y, aunque pudo abrazar a su hijo, el pequeño falleció a las tres horas. Eso sí, en esta ocasión sí comenzó a producir leche.

Sierra ha donado casi 15 litros de leche materna (Sierra Strangfeld).

Al verse con posibilidad de lactar, pero sin bebé, decidió devolver el favor que en su momento les hicieron a ella y a su primera hija, un esfuerzo que haría además las veces de homenaje a Samuel. Admite que ha sido muy duro: "Es difícil. Mental y físicamente. Y es aún más difícil cuando en realidad no hay bebé". Durante 63 días ha estado sacándose la leche a intervalos, como si realmente estuviera dando tomas a su pequeño. "Hubo momentos en que me enfadaba, ¿por qué me tenía que subir la leche si no tenía un bebé que alimentar? ¿Por qué me despertaba en mitad de la noche para esto?".

Con todo, asegura que el proceso ha resultado sanador para ella. De hecho, cuando caminaba por los pasillos del hospital hacia el banco de leche sentía que avanzaba hacia la curación. Sierra espera que su hijo Samuel esté orgulloso de ella.No es para menos. Su ejemplo le ha valido, de momento, la felicitación de miles de personas que están compartiendo su conmovedora historia.