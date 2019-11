Las palabras de 'El Chicle' en la última jornada del juicio por el crimen de Diana Quer

José Enrique Abuín, 'El Chicle', ha hecho uso del turno de última palabra en la jornada final del juicio por la muerte de Diana Quer, si bien de forma muy escueta. "No tengo nada más que decir a lo que ha dicho mi abogada y pedir nuevamente perdón", ha comentado el autor confeso de la muerte de la joven madrileña después de que el presidente del tribunal, Ángel Pantín, le haya dado la oportunidad de hablar. Tras su intervención, el juicio ya se ha dado por concluido y queda pendiente del veredicto del jurado.

José Enrique Abuín, 'El Chicle', ha hecho uso del utnro de última palabra (Captura de pantalla de Telecinco).

Sus palabras han tenido lugar tras el alegato final de la defensa, que ha cargado contra los medios que han descrito a su cliente como un "monstruo". "Se le ha privado de nombre y apellido. Se le ha tratado como un monstruo por parte de los medios de comunicación", ha dicho en la Audiencia de A Coruña su abogada, Fernanda Álvarez, y ha lamentado la "incomprensión social terrible" que se sufre por parte de la prensa, radio y televisión que han "agitado el odio".

La abogada de José Enrique Abuín, 'El Chicle', durante el proceso (EFE).

Según la letrada, no ha habido un procedimiento justo, porque "los medios de comunicación se han dedicado a repartir las piedrecitas para que llegado el momento se lapide al Chicle. Eso vende". Posteriormente ha mostrado su respeto a la familia de Diana Quer: "Esta defensa no es insensible y ajena al dolor de la familia. Hemos reconocido que mi defendido no es inocente, es culpable. Es el responsable de la muerte de Diana y eso es un dolor infinito y permanente". En todo caso, ha apuntado Álvarez, "eso no justifica" la pena de prisión permanente revisable que reclaman tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular.

Ahora, las partes se reunirán para elegir las preguntas que formarán parte del objeto de veredicto, que posteriormente será entregado a los jurados para que se retiren a deliberar. Sus conclusiones podrían concoerse en los próximos días.