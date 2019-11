El sector de juguete afronta optimista la campaña de Navidad

El mercado español del juguete incrementó sus ventas un 2,3% en lo que va de año (entre el 7 de enero y el 3 de noviembre), hasta superar los 447 millones de euros, con lo que entra con buenas perspectivas en la campaña de Navidad, que genera alrededor de la mitad de la facturación anual del sector, según la empresa de investigación de mercados The NPD Group. "El mercado va al alza desde del mes de abril y está en buena tónica al inicio de la temporada de Navidad, por lo que pensamos que el año puede terminar en positivo, con una subida en línea con el acumulado actual", ha destacado el director general de The NPD Group en España, Fernando Pérez.

Las categorías que están impulsando el mercado son las figuras de acción, las muñecas y los juegos y puzles (EFE).

El sector retrocedió en 2018 lastrado, entre otros factores, por el auge del producto barato, una tendencia que se mantiene este ejercicio, en el que solo crece de forma destacada el juguete en la horquilla de 10 a 20 euros. "Para recuperar valor, lo ideal sería que en Navidad volvieran a subir los productos en la franja entre 40 y 50 euros, tradicionalmente vinculada a los regalos de Papá Noel y Reyes", ha señalado Pérez.

En el acumulado de este año, las categorías que están impulsando el mercado son las figuras de acción, las muñecas y los juegos y puzles, con avances que contrarrestan los descensos de diferente calado que sufre el resto de segmentos (arte y manualidades; bebé, infantil y preescolar; vehículos y juguetes deportivos y aire libre, entre otros).

LAS FIGURAS DE ACCIÓN DISPARAN SUS VENTAS UN 55%

En concreto, las figuras de acción han disparado su crecimiento un 55,7% este año, gracias al tirón de SuperZings, del fabricante español Magic Box, y de productos de otras propiedades como Funko Pop! -dirigidos a segmentos de edad más altos-, Beyblade o los superhéroes de Marvel. Por su parte, las muñecas mantienen su tendencia ascendente y ganan un 8,8% en lo que va de año, con un mejor desempeño de las muñecas bebé, frente a las mini y las maniquí. De hecho, las Bellies de Famosa y los Bebés Llorones de la también española IMC Toys copan, junto con las L.O.L. Surprise! y los Baby Pelones, ocho posiciones del 'top 10' de los juguetes más vendidos en lo que va de año.

Asimismo, los juegos y puzles registran un avance del 15,2%, con subidas en prácticamente todos los segmentos, salvo en los más infantiles. Así, destacan las cartas como Virus!, UNO o Dobble, juegos de mesa tradicionales como el Monopoly o el Trivial y otros estratégicos, en línea, según los datos de la firma, con la tendencia mundial de recuperación de los juegos para adultos y los juegos en familia.

Por otro lado, según The NPD Group, las promociones del Black Friday no han tenido un especial impacto en el sector del juguete en España en los dos últimos años y su comportamiento durante esta campaña es impredecible. "La semana del Black Friday registró una fuerte subida de las ventas en 2016, pero en 2017 y 2018 cayó, en parte porque los productos con descuento no coinciden con los juguetes estrella", ha explicado el director general de The NPD Group en España.

Además, el mercado español se caracteriza por las compras de última hora, una singularidad que previsiblemente se acentuará esta temporada, en la que el día de los Reyes Magos cae en lunes. La última vez que esto ocurrió, en 2013, las tres últimas semanas de campaña generaron cerca del 33% de las ventas anuales del sector, frente al 28% registrado en 2017 y 2018.