Más de 13.000 agricultores se movilizan en Almería por la 'supervivencia' del sector hortofrutícola

Más de 13.000 agricultores han secundado este martes la manifestación convocada en unidad de acción tanto por las organizaciones agrarias como por comercializadoras "pidiendo auxilio" para "salvar" el sector hortofrutícola mientras que el paro convocado se ha secundado en un 100% en el campo y es "casi general" en almacenes y alhóndigas. La protesta ante una situación que los convocantes han definido "como insostenible", y a la que se ha sumado el sector en Motril (Granada) y en Málaga, ha comenzado a las 11.00 horas en la zona 'cero' ubicada en el parque de Las Almadrabillas y, desde ahí, ha iniciado pasadas las 12.00 horas su recorrido por las calles de la capital.

El paro en Almería se ha secundado en un 100 por cien en el campo y de forma general en almacenes y alhóndigas (Europa Press)

La respuesta a la convocatoria, que tiene su reflejo en las redes sociales bajo la etiqueta #Agriculturaenextinción19N, ha sido calificada de "éxito sin precedentes" por las organizaciones convocantes, que, si bien se han mostrado convencidas de que supone "un golpe fuerte en la mesa" para llamar la atención de la administración, ya han advertido de que no va a parar aquí.

"Con la manifestación de hoy sobran las palabras pero hay que dejar claro que vamos a trabajar para continuar con la presión. Si queremos que esto sea una cuestión de Estado hay que convertirlo en un problema de Estado, y eso significa mucha calle, mucha guerra y no dejar pasar ni una desde la unidad de acción conseguida", ha trasladado el responsable de COAG Andrés Góngora.

El paro agrario también ha tenido eco en la industria auxiliar, según ha trasladado Góngora, quien ha asegurado que, a las 07,00 horas, "cuando se estaban produciendo los piquetes", han sido muchos los comercios y negocios privados en las zonas de producción de la Comarca de Poniente y Níjar "los que han cerrado como muestra de apoyo".

El responsable provincial y del sector de Frutas y Hortalizas de COAG ha advertido de que las "administraciones" a las que ahora "pedimos auxilio" han "destrozado" el mercado con acuerdos con terceros países, "la falta" de control de "lo que viene de fuera" y con la permisividad con las "empresas canallas y desleales con los agricultores que traen producto de fuera".

"Queremos que publiquen de una vez por todas los nombres de estas empresas para que, de una vez por todas, sepamos quién está con el sector y quién lo está traicionado. Lo necesitamos y es de muy poca altura política no hacerlo", ha dicho Góngora, quien ha reclamado también medidas ante la UE "para frenar a los buitres de la gran distribución, que saquean bolsillos de los consumidores y arruinan nuestro tejido productivo".

Es, según ha remarcado, una "voz de alarma" ante la que las administraciones "no pueden mirar para otro lado" al tiempo que ha advertido de que se trata de un "problema político, generado por políticos" y avanzado un "nuevo calendario de movilizaciones desde la unidad de acción". El presidente de Asaja, Pascual Soler, ha remarcado que las previsiones de asistencia ha sido "superadas con creces" y ha alertado del "continúo abandono" a un sector "que ya no puede mas y que está en muy malas condiciones por asfixia de la gran distribución". "No es libertad de mercado es un claro abuso de poder que genera una desigualdad tremenda", ha dicho.

En esta línea, ha criticado la política del ministerio que dirige Luis Planas, de quien ha afirmado "está muy perdido" y al que "parece no le importa el sector". "Nunca hemos visto a un ministro tan irresponsable", ha trasladado para remarcar que, desde la patronal agraria, "no vamos a consentir más el desprecio del Gobierno de España y del Parlamento europeo".

"DEFENSA DE UN MODO DE VIDA Y DE UN MODO DE PRODUCIR"

Desde UPA, y a través de su responsable provincial, Francisca Iglesias, han remarcado que las movilizaciones son para la "defensa del modelo Almería", para la defensa de "un modo de vida y de un modo de producir frutas y hortalizas con explotaciones familiares que generan riqueza y la redistribuyen".

En varias provincias de Andalucía, como Granada o Málaga, muchos comercios de alimentación han cerrado sus puertas en apoyo al sector hortofrutícola (Gtres)

"Esto tiene que ser un punto de inflexión para que se nos respete", ha afirmado Iglesias, para quien la situación aboca a la "pérdida casi total de las explotaciones". "No podemos dejar que sea el mercado el que gestione nuestras explotaciones porque se pone en riesgo nuestra forma de vida y ha llegado un momento en el que no podemos más", ha concluido.

En la misma línea se ha expresado el gerente de las alhóndigas representadas en Ecohal, Alfonso Zamora, quien ha subrayado en declaraciones a los medios que, si las administraciones no se actúa, se corre el riesgo de que se produzca el "desmantelamiento del sistema de explotaciones familiares". "Llegaremos a un agro de grandes explotaciones y empresas, pero ése no es nuestro modelo, ni tampoco el que queremos porque no permite redistribuir la riqueza".

Por su parte, desde Coexphal, que agrupa al 75% de la comercialización, se ha alertado de la "insostenible" situación del sector aunque se ha mostrado esperanzado ante "la respuesta sin precedentes que, sin duda, supone un golpe fuerte encima de la mesa para lograr la sensibilidad de las administraciones".

En el caso de la Unión de Agricultores Independientes, su portavoz, Joaquín López, conocido como 'Bernabé' y quien se ha presentado como la "voz verdadera del agricultor", se ha apostado por resolver el problema "desde aquí, porque es un problema de aquí". "Si no empezamos a luchar unidos no vamos a conseguir nada y hago un llamamiento a todo el sector primario para hacer que se nos respete mucho más porque no podemos permitir que vengan otros a ponerle solución a esta situación", ha finalizado.

CRÍTICAS A LA PRESENCIA DE POLÍTICOS

La presencia de representantes de los partidos políticos, entre ellos el presidente de Vox, Santiago Abascal, en una manifestación en la que se había instado a dejarlos al margen no ha sido bien recibida por algunos de los convocantes. En esta línea se ha pronunciado el responsable provincial de COAG, Andrés Góngora, quien, tras insistir en que la situación que atraviesa el sector de las frutas y hortalizas "la han generado los políticos", ha demandado "menos fotos y más medidas".

"A los políticos que vienen a echarse la foto pero que no defienden al sector les decimos que hoy el protagonismo es de los agricultores y de la sociedad almeriense y les instamos a que trabajen donde tienen que trabajar; en el Congreso, en el Parlamento andaluz y ante la UE", ha remarcado. También desde Ecohal han lamentado que los "políticos que se han sumado" este martes a la convocatoria de manifestación "en su día a día, en su forma de legislar y de presionar a la UE se olviden de nosotros".

"Hacemos un llamamiento para que, después de hacerse la foto, cuando lleguen a su partido y al Parlamento, defiendan de verdad este sector y les exigimos que hagan su trabajo porque, aunque deben estar al servicio de sus administrados, últimamente parece que lo entienden al revés", ha criticado Zamora.