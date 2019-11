Estas son las principales preocupaciones de los niños españoles

La educación, el medio ambiente, el trabajo y la violencia de género son los problemas que más preocupan a los niños españoles, según el Barómetro de Opinión de Infancia y Adolescencia 2019 de UNICEF Comité Español, que recoge las preocupaciones y opiniones de más de 8.500 niños y niñas de entre 11 y 18 años de todo el país. El estudio revela que la educación es lo que más inquieta a los menores (un 23,17% la identifica como su principal preocupación), seguida de cerca por el medio ambiente (11,01%), el trabajo y las perspectivas de futuro (9,53%) y las desigualdades de género, el machismo y la violencia de género (6,55%).

Atendiendo a la preocupación por el planeta, de los datos se desprende que en torno a un 40% de los niños españoles se imagina colaborando de adulto con asociaciones para proteger el medio ambiente. Además, casi un 50% prevé colaborar en el futuro con asociaciones para proteger a los animales.

Además, el barómetro refleja que este interés por proteger la naturaleza es mayor entre la infancia con menos recursos (casi la mitad de ellos se ve implicado en el futuro en estas causas), entre los extranjeros (46,4%) y, atendiendo al sexo, entre las niñas (más del 40%). En general, las chicas se ven potencialmente más implicadas que los chicos en la mayoría de actividades, y cada vez más a mayor edad, especialmente en actividades de voluntariado (32,5% frente al 12,8% de ellos) y en protestas, huelgas y manifestaciones (43,4% frente al 24,4%).

Además del medio ambiente, el barómetro muestra que a más de un 80% les preocupan: las desigualdades de género, la violencia machista, el terrorismo y la pobreza extrema, junto con el racismo, las desigualdades económicas o la calidad de la asistencia sanitaria. En concreto, en el caso de la violencia machista el porcentaje aumenta hasta un 89%. "Faltan muchos años de lucha para conseguir la igualdad. Hasta que llegue el momento en que vayamos al 8 de marzo y recordemos lo que tuvimos que luchar por nuestros derechos, pero confío que todas juntas lo consigamos pronto", señala Coral, de 17 años, de Avilés (Asturias).

LA SITUACIÓN POLÍTICA, MALA O MUY MALA

En cuanto a la situación política, más de la mitad de los encuestados (53,8%) considera que la situación política nacional en la actualidad es mala o muy mala, mientras que valoran de manera mucho más positiva la política municipal, considerada buena o muy buena por el 36%.

A pesar de las preocupaciones y de ser conscientes de que en sus entornos hay problemas, los niños y adolescentes encuestados valoran muy positivamente su vida, asignándole 7,6 puntos sobre 10, y muestran un índice de calidad de vida elevado, situándose en casi 7 puntos sobre 10. Eso sí, estos niveles de bienestar subjetivo bajan a medida que desciende la riqueza familiar y son inferiores entre la población de origen extranjero.

"Yo creo que tengo suerte. Tengo una familia que me cuida y me apoya. Hoy puedo hablar sobre lo que me preocupa y lo que me gustaría mejorar y sé que es una oportunidad que en muchos lugares no tienen otros niños de mi edad", recuerda Yago, de 14 años, de Pedrola (Aragón). Según las respuestas de los encuestados, lo que más contribuye a su bienestar son las relaciones con sus amigos y familiares, sus aficiones y hobbies, así como tener tiempo para jugar y divertirse.

A la luz de estos resultados, UNICEF Comité Español recomienda escuchar y tener en cuenta la opinión de los niños a través de distintas vías, como el establecimiento de un sistema periódico y sostenible de recogida de sus opiniones o la puesta en marcha las estructuras y mecanismos para diversificar y ampliar las consultas a escala local, autonómica y estatal. También plantean utilizar el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).