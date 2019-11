Un informe desvela en el juicio que 'El Chicle' volvió a la nave para sumergir a Diana Quer

El juicio contra José Enrique Abuín, 'El Chicle' ha continaudo este martes en su sexta jornada en la Audiencia Provincial de A Coruña con la declaración de varios especialistas, entre ellos dos psicólogas, dos médicos forenses, un grafólogo especializado en la psicología de la escritura y una entomóloga. Esta última desmonta la versión de Abuín, ya que el estudio de los insectos hallados en el pelo de Diana Quer revela que estuvo al menos entre 20 y 22 días flotando en el pozo y no que el cadáver quedó sumergido la misma noche de la muerte.

Una perita ha desmontado la versión de 'El Chicle', según la cual el cuerpo sin vida de Diana Quer quedó sumergido la misma noche de su muerte (GTresonline)

Se trata de un dato revelador aportado en la sesión sexta de la vista oral, la primera dedicada a la prueba pericial, puesto que con él quedaría desmontada la versión ofrecida por el único procesado por el crimen de la madrileña de 18 años, que ante el juez declaró que el cadáver había quedado sumergido la misma noche de la muerte.

'EL CHICLE' ES 'OBSESIVO COMPULSIVO'

Por otra parte, han declarado también las dos psicólogas que realizaron entrevistas y tests psicológicos a 'El Chicle' para elaborar un informe sobre su imputabilidad, que data de 2018. Los compararon con un informe previo confeccionado tras la denuncia de violación a su excuñada, en 2005, han descrito a Enrique Abuín como alguien "obsesivo compulsivo", aunque dentro de la normalidad, esto es, sin indicios de comportamiento patológico. Por ello, estiman que la situación psicológica de 'El Chicle' lo hace consciente de sus actos y de sus deseos.

Entre los elementos de personalidad destacados por los test figuran los trastornos de ansiedad y la paranoia, en particular los relacionados con el "resentimiento". "Es una persona susceptible, que fácilmente se siente insultada por situaciones neutras y que responde con rencor", han dicho las expertas.

Entre otras cuestiones, han asegurado que su personalidad incluye "baja irritabilidad", pero altos niveles de rencor, con "capacidad de diferir la respuesta en el futuro" y de "controlar la ira" en el momento. Para ejemplificarlo, las peritos han mencionado un caso narrado por Enrique Abuín en el que "dejó pasar un año para romperle los dedos a alguien que se metió con la pareja con la que estaba".

Abuín es 'obsesivo compulsivo', pero dentro de la normalidad y, por tanto, consciente de sus actos (GTresonline)

FALTO DE EMPATÍA ANTE EL SUFRIMIENTO

En cuanto a sus relaciones interpersonales, la pericial lo describe como alguien "falto de empatía ante las necesidades y sufrimientos ajenos", especialmente en el caso de los "más débiles", como la actitud que ha tenido en la cárcel, junto con un "amigo" interno, con el que "se dedica a reírse de un gitano con una afección mental", añaden las expertas.

A mayores, describen a 'El Chicle' como una persona que, sin ser dominante, establece un "control de la necesidad de relaciones sociales" y del afecto. Finalmente, los test aplicados indican que "no hay sufrimiento psíquico ni emocional en la actualidad" -solo lo mostró al hablar de su hija-, por lo que las expertas estiman que no se manifiesta arrepentimiento.

UN 'DEPREDADOR'

El grafólogo especializado en la psicología de la escritura ha defendido que su disciplina "tiene un carácter científico muy marcado". De la personalidad del acusado, ha contado el experto (aportado por la acusación particular), que del estudio de los patrones analizados a través de la carta enviada desde prisión por 'El Chicle' se desprende que la personalidad del acusado está "significativamente marcada hacia todo lo relacionado con la violencia sexual".

Ha dicho que cada persona tiene su cerebro y posee una escritura absolutamente particular y, de la de El Chicle, se interpreta que "no tiene ningún tipo de ética ni de conciencia del daño hecho, no tiene empatía, y por eso puede ejercer la violencia sexual, y con seguridad ya la ha ejercido y la va a seguir ejerciendo".

Ha manifestado asimismo que por su carácter, ante la defensa o el rechazo a sus deseos y necesidades, se crece, con una "respuesta aún más violenta", pero a la par combina esto con una "clara capacidad de control sobre el medio, lo que hace y lo que quiere hacer".

Un hombre acude a rendir homenaje a Diana Quer a la nave en la que fue encontrado su cuerpo sin vida (GTresonline/Archivo)

En la sesión de hoy han participado también dos agentes del departamento de Grafística de la Guardia Civil que han señalado, sobre la carta enviada por 'El Chicle', que "cada persona tiene una forma de escribir única, es como una marca de nacimiento", en respuesta a la defensa del procesado, que ha intentado arrojar dudas sobre tal "muestra indubitada", una misiva en la que su cliente decía que saldría pronto de prisión y aconsejaba a sus parientes cobrar diez mil euros por cada entrevista televisiva.

Este martes además han testificado tres policías locales de A Pobra (A Coruña), municipio en el que la víctima mortal veraneaba, y de su declaración se ha deducido que el acusado no pudo haber confundido a la madrileña de 18 años con una feriante mientras intentaba robar gasóleo y asfixiarla involuntariamente, por sofocación, para evitar ser delatado.