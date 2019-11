Si tienes un coche rojo, ¿vas a pagar más por tu seguro?

El mundo del motor está lleno de leyendas urbanas y algunas las hemos repetido tantos que parece que se han convertido en verdad. Nada más lejos de la realidad. Una de ellas es la que afirma que el precio de nuestro seguro de coche será más o menos alto en función del color. Otras relacionan el tono de nuestro vehículo con la mayor o menor probabilidad de sufrir un accidente. Estas creencias se han generalizado, pero ¿tienen alguna justificación?

El color de coche y el seguro

¿El color del coche influye en el precio del seguro? Respondemos a la pregunta del millón sin rodeos: no. Y, además, os lo explicamos. A la hora de elaborar nuestro perfil, las aseguradoras no tienen en cuenta si nuestro coche es rojo, amarillo, verde, blanco, gris o negro. En España, la tonalidad no es un indicador para que las compañías de seguros consideren que eres un conductor más o menos peligroso y, en consecuencia, establezcan una prima más cara o barata. No en vano, a la hora de fijarla, las aseguradoras sí tienen en cuenta otros factores que influyen más en el riesgo como, por ejemplo, tu edad, sexo, años de carnet, historial de siniestros, antigüedad del vehículo, etc.

¿De dónde viene la leyenda urbana?

Lo que sí existe, según diversos estudios, es una aparente relación entre el color de un coche y la accidentalidad. Teniendo en cuenta que los siniestros es una de las causas que hacen que suba la prima de un seguro… puede que ahí estuviera el origen de la leyenda urbana sobre el color de un vehículo.

La Universidad de Granada usó los datos que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene almacenados sobre los accidentes que tienen lugar en España. Escogieron un periodo de seis años y analizaron las características de estos siniestros observando una constante: los coches blancos y los de color claro protagonizan menos colisiones. Sin embargo, los vehículos con tonos oscuros fueron los que más golpes acumularon. Por lo tanto, este informe apoya la teoría que asocia a los coches de colores claros una mejor visibilidad y un menor riesgo de accidentes.

No se trata de un estudio aislado. La Universidad de Monash (Australia) ha demostrado que los vehículos negros, azules, grises, verdes y rojos tienen más probabilidades de protagonizar un accidente que uno blanco. Sin alejarnos mucho geográficamente, The Health Research Council (Nueva Zelanda) comprobó que, en los accidentes de coches de color blanco y gris claro, los heridos son más leves que en los protagonizados por vehículos marrones, negros y verdes.

¿Agresividad y color?

El Instituto Universitario de Investigación de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS), por otro lado, relaciona el color del coche con la agresividad de las personas. Según sus estudios e informes, los tonos oscuros están relacionados con una mayor agresión en los hombres en determinadas maniobras.

El INTRAS añade, además, los factores que pueden influir en la elección de un color u otro: personalidad, motivaciones y el coste económico. A esto hay que sumar otras motivaciones como las que comparten aquellos conductores que deciden comprar un coche negro o azul porque los consideran discretos, elegantes y fáciles de limpiar.