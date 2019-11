Dos amigos se convierten en millonarios por partida doble gracias a un error con la lotería

Dos compañeros de trabajo que deciden unirse para jugar a la lotería es algo de lo más común. Que siempre jueguen a los mismos números y que cada semana se encargue uno de ellos de comprar el boleto también es bastante habitual. Lo que resulta completamente insólito es lo que les ha ocurrido a estos dos empleados de una empresa de sur de Australia: uno de ellos se confundió y pensó que le tocaba a él comprar el billete, de modo que lo adquirieron por partida doble y… ¡les ha tocado el premio gordo!

Un afortunado error con la lotería ha convertido en millonarios por partida doble a dos amigos (The Lott)

Se trata de un hombre y una mujer que no han querido hacer pública su identidad, pero que sí han dado algunas declaraciones a los medios locales: "Es absolutamente surrealista", comentaba él, aún sin creérselo del todo. "Me llamó y me dijo que tenía buenas noticias", señala ella. "¡Que nos había tocado la lotería!. Yo no me lo creía".

Después de hablar y de que la mujer apuntara que había comprado el boleto, el hombre siguió dándole "noticias aún mejores". Parecía una broma, pero "él también había comprado el billete" premiado porque "pensaba que le tocaba esa semana".

Los dos amigos compraron el mismo boleto, que resultó ser el ganador del premio gordo (The Lott)

La fortuna no podía sonreírles más. Tras años jugando a los mismos números (12, 21, 10, 2, 1 y 42) en la Tatts Lotto, un sorteo semanal australiano, no solo les toca la lotería, sino que ni siquiera tienen que repartirse el premio. La combinación por la que habían apostado y gracias a la cual cada uno de ellos acaba de embolsarse más de 1,3 millones de euros es la siguiente: 12, 21, 10, 2, 1 y 42

Ya tienen claro lo que van a hacer con parte de ese dinero. Lo primero será dejar sus respectivos empleos para irse de viaje juntos. Sin duda, no hay nada como despejar la mente para tomar después decisiones acertadas e invertir correctamente.