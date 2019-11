Esta 'startup' de moda permite renovar el armario de los niños sin pasar por el probador

Pasión para algunas personas, suplicio absoluto para otras. Así es ir de compras. Y la situación suele tender más hacia el segundo sentimiento cuando hablamos de renovar el armario de los más pequeños de la casa. Ahora, una start-up española quiere hacer este trámite mucho más sencillo, gracias al big data. Así es como funciona Pandabox, una start-up de moda por suscripción que permite comprar ropa para niños y niñas de una manera mucho más rápida y sencilla.

Niños y niñas con botas de agua (Unsplash).

La primera dificultad que hay que tener en cuenta antes de comprar ropa para niños o niñas es que están en pleno crecimiento. Es aquí donde el modelo de suscripción cobra sentido, ya que permite renovar sus prendas de una manera mucho más sencilla.

La plataforma ha sido creada por tres mujeres emprendedoras y ofrece un servicio de 'personal shopper' que funciona mediante un algoritmo que selecciona las prendas más adecuadas, basándose en el presupuesto y las necesidades de cada familia.

Cajas sorpresa

Para hacer el pedido más personalizado, la web pide los datos de las tallas en centímetros y define los gustos de sus usuarios a través de fotografías que ayudan a definir tanto el estilo de las prendas como la gama de colores de las mismas. Una vez que el sistema selecciona los patrones, se envía una 'caja sorpresa' en la que vienen incluidos tres looks para los peques.

Cuando se recibe la ropa, los padres tienen cinco días para elegir las prendas que quieren quedarse y las que prefieren devolver, pagando únicamente las que se quedan, a las que se le aplica un descuento.

Más de 1.000 familias han probado ya este servicio en palabras de sus creadores. “La falta de tiempo y lo engorroso que suele ser para los padres ir de compras con sus hijos los lleva a comprar siempre a adquirir las mismas marcas y el mismo tipo de prendas. PandaBox les ofrece nuevas posibilidades de una manera muy sencilla”, explica Patricia García, co-fundadora de Pandabox.

Un modelo importado de Wall Street

Esta plataforma de compras por internet para vestir a los hijos toma su modelo de Stitch Fix, una de las start-ups de moda más utilizadas de Wall Street, que factura 1.200 millones de euros al año.

Siguiendo este modelo, pero con un servicio enfocado a bebés y niños, PandaBox propone una forma más cómoda para que renovar las prendas, probárselas y descubrir nuevas tendencias sea mucho más fácil para padres y madres.

Escaparate digital

La web sirve de escaparate virtual para, por el momento, 40 marcas que venden sus productos en este particular 'marketplace'. Entre ellas, podemos encontrar nombres tan destacados de la moda infantil como Babyclic, TumbleNDry, Message in The Bottle, Play Up, PetitOh, Laranjinha, Boboo o Suindiatic.

La empresa también explica que algunas de estas marcas están empezando a fabricar productos en exclusiva, lo que podría ser una interesante línea de negocio en el futuro.