La exmujer de 'El Chicle' admite que lo encubrió y revela cuándo y por qué decidió dejar de hacerlo

El juicio a José Enrique Abuín, 'El Chicle', se ha retomado este miércoles por la mañana con la declaración de los familiares del acusado por el crimen de Diana Quer. Entre ellos, el testimonio más esperado era el de Rosario Rodriguez, su exmujer, que cuando comenzó la investigación le dio una coartada al asegurar que lo había acompañado aquella noche. Hoy ha admitido que mintió a los investigadores a petición de su entonces marido y ha revelado cuándo y por qué decidió dejar de hacerlo: asegura que se dijo 'basta' cuando vio a su hija por televisión.

Según recoge 'La Voz de Galicia', Rosario Rodríguez afirma que aquella fatídica noche estaba durmiendo cuando llegó su todavía entonces marido. Llevaba ropa oscura, como siempre que salía de noche. Al día siguiente fueron toda la familia a la playa y "estaba normal, como cualquier otro día".

Unos meses más tarde, su familia le dijo que "tenía que ir a declarar" en relación a la desaparición de Diana Quer. En ese momento, ha dicho ante el tribunal, Enrique Abuín le pidió que dijese a la Policía que "Rosario iba con él" esa noche. "Nos pidió que mintiésemos. Yo lo creí", ha sentenciado.

La testigo ha asegurado que su relación con el acusado era buena, y que era un hombre "con carácter" pero al que tenía aprecio, aunque ha reconocido que creyó a su otra hermana cuando, hace años, denunció a 'El Chicle' por una supuesta agresión sexual. Preguntada sobre si lo cree capaz de matar a alguien ha respondido: "No lo creía".

En cuanto al excuñado, ha confirmado ante el tribunal que el acusado les pidió que mintiesen a la Policía para tener una coartada esa noche. "Pensábamos que no había hecho esa animalada". Ha asegurado que creía que lo seguían porque "tenía antecedentes", además de que tenía "miedo a represalias". "Me amenazaba, luego no hacía nada, pero a mi me metía miedo", ha dicho, precisando que le decía cosas como que le "iba a romper las piernas".

La noche de los hechos, ha recordado, oyó a su excuñado decir "que se marchaba" sobre las 22.30 o 23.00 horas, mientras su exmujer se quedaba en casa. Los días siguientes, ha aclarado, no percibió en él ningún comportamiento extraño.

