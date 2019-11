Investigan la misteriosa muerte de un constructor en Granada

La Policía Nacional investiga una misteriosa muerte en Calahonda (Granada): un vecino que paseaba a primera hora de la mañana de este martes se topó con el cuerpo sin vida de un promotor inmobiliario de la zona junto a un charco de sangre. Todas las hipótesis se mantienen abiertas. El empresario había llevado a cabo una construcción de viviendas cerca del lugar donde fue hallado muerto, junto a un charco de sangre. Estaba envuelto en plásticos y presentaba signos de haber sido apuñalado, además de hematomas que sugieren que fue golpeado. No obstante, aún debe realizarse la autopsia.

Lugar en el que fue hallado el cuerpo del empresario (EFE).

El domicilio del hombre se encuentra a tan solo 50 metros y, de hecho, los investigadores han hallado un reguero de sangre entre su casa y el lugar en el que se encontraba el cadáver. Por ello, la principal hipótesis es que fuera atacado en su bloque y el asesino lo trasladase después.

Cabe la posibilidad de que se conocieran poque, de hecho, según el 'Ideal' de Granda, la puerta no estaba forzada. No obstante, todas las hipótesis se mantienen abiertas y no ha trascendido que exista un sospechoso oficial. El Juzgado de Instrucción 4 de Motril ha decretado el secreto de sumario.

Mientras, el miedo y la consternación se extienden entre los vecinos. Según recoge el diario digital 'Ahora Granada', la alcaldesa de Carchuna-Calahonda, Concepción Abarca, ha trasladado que se trata de un "golpe grande" para una localidad pequeña y normalmente pacífica.