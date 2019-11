El abogado general del TJUE dice que se debe considerar a Junqueras eurodiputado

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto este martes que se debe reconocer como miembro del Parlamento Europeo al líder de ERC Oriol Junqueras desde la proclamación de los resultados electorales, independientemente de cuestiones formales. Las conclusiones del abogado general, el polaco Maciej Szpunar en este caso, no son vinculantes para el tribunal, pero en la mayoría de las ocasiones suele orientar las decisiones de la corte europea. Una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento europeo por la autoridad competente del Estado miembro en el que fue elegido adquiere únicamente por ese hecho y desde ese momento la condición de miembro de la Eurocámara, según el letrado.

El eurodiputado Oriol Junqueras(EFE).

Con todo, en su dictamen, el Abogado añade que la inmunidad de que gozan los eurodiputados se activa con la apertura del primer periodo de sesiones del nuevo Parlamento electo, en este caso el pasado 2 de julio. El abogado general ha publicado este escrito en respuesta a la cuestión prejudicial remitida por el Tribunal Supremo durante el juicio del 'procés'. La defensa del líder independentista sostiene que Junqueras está protegido por la inmunidad que le corresponde a un eurodiputado desde que obtuvo un escaño en las elecciones de mayo al Parlamento europeo, pero tanto España como las instituciones europeas consideran que no le asiste tal protección puesto que no pudo recoger el acta.

RELACIONADO: Más información sobre Cataluña en 'Tu Otro Diario'

La Gran Sala del Tribunal con sede en Luxemburgo escuchó a las partes en una vista el pasado 14 de octubre, durante la que representantes legales de la Eurocámara y de la Comisión Europea expusieron que un eurodiputado no puede disfrutar del beneficio de la inmunidad hasta que toma posesión del acta y se declara la sesión constitutiva del nuevo Parlamento. Los expertos comunitarios se alinearon también con España al recalcar que los requisitos para ser eurodiputado corresponden a la esfera nacional y, por tanto, en este caso depende lo que determine la legislación española. Ningún otro Estado miembro presentó alegaciones al caso.

La cuestión prejudicial que examina el TUE fue remitida el pasado junio por el Supremo a petición de la defensa de Junqueras, que solicitó que acudiera a Luxemburgo en un recurso de súplica contra la decisión del alto tribunal de no darle permiso para ir a acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central y así acceder a la condición plena de eurodiputado. Las dudas de los jueces de la Gran Sala del TUE durante la vista se centraron en cuestiones relacionadas con el periodo de sesiones y la temporalidad de la inmunidad.

RELACIONADO: Más información sobre el Independentismo en 'Tu Otro diario'

Tanto la Abogacía del Estado como la Comisión Europea respondieron a este asunto subrayando que la condición de eurodiputado no se adquiere hasta la sesión constitutiva de la Eurocámara -en el caso de esta legislatura, el pasado 2 de julio--, por lo que ¨el momento previo no está en ningún caso garantizado por la inmunidad¨ La Abogacía del Estado, además, sostuvo que no tendría ¨ningún efecto¨ sobre la situación del exvicepresidente de la Generalitat que se concluyera que la condición de eurodiputado se adquiere antes porque, en el caso de España, la inmunidad parlamentaria solo significa el aforamiento al Tribunal Supremo y el suplicatorio, necesario únicamente antes del juicio oral.