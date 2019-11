Mei, la app que sabe si estás enamorado

El mundo de las aplicaciones no deja de sorprendernos. Aún más en lo relativo a un conjunto de nuevas apps que utilizan Inteligencia Artificial para convertirse en consejeros amorosos. La que ha tenido mayor repercusión a nivel mundial, llamada Mei, se presenta como "asistente de relaciones". La versión para Android analiza las conversaciones de texto para estimar la compatibilidad y personalidad del individuo con el que estás chateando a partir de cinco características: apertura, control emocional, extroversión, simpatía y seriedad. La versión para iOS cuenta con una función singular: sugiere la probabilidad, en una escala de 0 a 100 puntos, de que el contacto esté interesado románticamente en ti.

La versión iOS ofrece el porcentaje de interés romántico de tus contactos (Mei)

Además de todo esto, Mei es una aplicación de mensajería que reemplaza a la que viene por defecto en el móvil, es decir, que tus contactos, aunque no tengan la app, podrán recibir tus SMS/MMS escritos a través de Mei. Pero la verdadera novedad es el asistente de IA, que “puede ayudarte a entender cómo te relacionas con los demás y revelar cosas sobre tus relaciones que no siempre son obvias”, según Es Lee, el ingeniero informático detrás de la aplicación. También existe la posibilidad de importar tus conversaciones de WhatsApp y saber si tu amigo de la infancia está colado por ti o si el compañero de trabajo con el que fantaseas tiene algún tipo de interés romántico en ti.

El equipo liderado por Es Lee ha estado tres años combinando el procesamiento del lenguaje natural, modelos de aprendizaje automático y uno de los conjuntos de datos más grandes de su tipo, para crear una IA que pudiera entender al usuario a través de sus mensajes de texto. “Empezamos a trabajar en esto porque pensamos que la tecnología y los datos podían utilizarse para mejorar lo más importante para muchos de nosotros: nuestras relaciones”.

Otra función de la versión para Android es conseguir información estadística potencialmente útil, como quién manda más mensajes de texto a quién o con qué rapidez responde cada uno. Si eso no fuera suficiente, también podrás hacer preguntas directas (¿cómo respondo a este texto?, por ejemplo) a través de una plataforma de encuestas anónimas para obtener respuestas de cientos de personas reales en cuestión de minutos.

El análisis de Mei también puede determinar si no estás chateando como siempre o si alguno de tus contactos está actuando de forma extraña. Claro, hay emojis y gifs divertidos, pero la emoción y el significado pueden perderse en tus mensajes, afirman desde Mei. El problema es que la red neuronal, por potente que sea y muy entrenada que esté, no es capaz de evaluar muchos subtextos de nuestra comunicación y ofrece datos de dudosa credibilidad. No te puedes fiar al cien por cien de una aplicación que no te conoce a ti ni a tus interlocutores.

Hay dos maneras de abordar este tipo de aplicaciones: como un divertimento, sin darle excesiva importancia a los consejos que ofrece esta celestina digital, o como una amenaza para la privacidad, por el uso que pueden hacer terceros de nuestras conversaciones y por lo deshumanizadas que pueden acabar siendo las interacciones humanas. A este ritmo, el siguiente paso será utilizar bots conversacionales para relacionarnos con nuestros amigos y seres queridos, para que ni siquiera tengamos que molestarnos en escribir o hablar por el móvil. ¿El futuro era esto?