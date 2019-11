Albert Rivera anuncia su dimisión como presidente de Ciudadanos y deja la política

"Anoche anuncié que iba a asumir responsabilidades", ha dicho Albert Rivera en una comparecencia sin preguntas en la sede de su partido, en la madrileña calle Alcalá. "Nunca me he tapado la cara, nunca me he escondido", por eso "dimito como presidente de Ciudadanos". Así lo ha decidido tras la debacle de la formación 'naranja' en las elecciones de este domingo en las que ha perdido 47 escaños y más de dos millones y medio de votos. Ha comunicado también que no va a acudir al Congreso a recoger su acta de diputado y que abandona la política.

Loading the player...

Albert Rivera, durante la comparecencia este lunes en la que ha anunciado su dimisión y su retirada de la política (GTresonline)

"Por responsabilidad debo dimitir y dejar que el partido elija su futuro", ha comentado en referencia a un congreso en el que la militancia decida quién será el nuevo dirigente. "Creo que ha llegado al momento de servir a otra gente: a mis padres, a mi hija, a la que he dedicado menos horas de las que debería, a mi pareja, que ha estado a mi lado aguantándolo todo", ha expresado Rivera, emocionado.

RELACIONADO: Albert Rivera menciona a Malú en su despedida: 'Ha estado aguantándolo todo, contra viento y marea'

"Yo quiero ser feliz y lo seré alejado de la política". Eso sí, seguirá pendiente de todo lo que ocurra en España con la nueva situación en el Congreso de los Diputados, con más formaciones que nunca desde que se instauró la democracia. Por eso, ha deseado "mucha suerte y mucho acierto" a los líderes políticos de otros partidos "que tengan que tomar decisiones". Se ha mostrado contundente con el papel que estos deberían tomar a partir de ahora: "No hay que permitir que este país vuelva al odio y al sectarismo. No podemos dividir a los españoles entre rojos y azules. Es el momento de unir a los españoles".

Rivera ha sido recibido por sus compañeros en la sala de prensa del partido con una gran ovación que ha durado varios minutos (GTresonline)

Ha informado de que no va a recoger su acta de diputados porque, para él, "ser diputado no es una nómina, es un honor". Está convencido de que "es el momento de ceder el testigo no solo en la presidencia del partido, sino también en el escaño por el bien de este país y de este proyecto [el de Cs].

"Me siento muy honrado de dejar este gran equipo", ha dicho en referencia a sus compañeros de partido. Asegura que se marcha "satisfecho del trabajo bien hecho, de haber sido honrado, de haber liderado un partido sin un solo caso de corrupción en más de diez años".

RELACIONADO: Lo que no sabías de Albert Rivera y su llegada a la política por azar

Ha agradecido también su apoyo a sus votantes y a todos los españoles, le hayan "votado o no" y ha ha dado por finalizado su discurso: "No sé si es un hasta siempre, un hasta luego, hasta pronto..., pero en todo caso, dejadme que os diga que, como me apasiona la libertad, ¡viva la libertad!".

Begoña Villacís y Manuel Gutiérrez abrazan a Albert Rivera tras anunciar públicamente su dimisión (GTresonline)

Nada más conocer anoche los resultados, Rivera propuso la convocatoria de un congreso extraordinario de Ciudadanos. Aunque anunció que serían los militantes quienes decidirán sobre su liderazgo y tomarían las "riendas del futuro del partido" ante un escenario político que ve "muy complicado", finalmente ha decidido él mismo la dimisión.

El líder de Ciudadanos aseguró que asume "lo que han votado los españoles", aunque agradeció también los 1,6 millones de votos que ha obtenido su formación, que ha pasado de 57 escaños a solo 10 diputados en el Congreso.