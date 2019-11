Un presidente de mesa disfrazado de oso y otras anécdotas de la jornada electoral

Los ocho vecinos de Villarroya (La Rioja) han batido su propio récord al votar en 32 segundos, un presidente de mesa disfrazado de oso, una monja cooperante que por primera vez ha ejercido su derecho tras 44 años en Haiti son algunas de las curiosidades de una jornada electoral que transcurre con normalidad. Además, también ha estado marcada por incidencias, como colegios electorales que se han inundado por el temporal o el desprendimiento de unas rocas que impiden votar a los vecinos de un pueblo de Asturias.

Un presidente de mesa disfrazado de oso polar (Europa Press).

La hermana, aragonesa de origen, ha explicado a Efe que no había ejercido su derecho al voto porque "cuando vives en un mundo diferente, como es Haití, te olvidas de estas cosas". Sin duda, otro de los protagonistas de la jornada ha sido el presidente de una mesa electoral de un colegio en El Burgo de Osma, que ha asistido disfrazado de oso polar, para protestar por tener que acudir "obligado" a ejercer en la mesa, porque "no puedes optar a no venir", según recoge el diario "El Mirón de Soria".

Los que no han podido votar, al menos por ahora, son una veintena de vecinos de San Esteban de Cuñaba, una pequeña aldea situada en pleno corazón de los Picos de Europa, que se encuentran aislados desde esta madrugada a causa de un gran desprendimiento de rocas y piedras que ha cortado la única carretera de acceso al pueblo.

En Alicante, el invidente leonés César Puente Fuente preside una mesa electoral con la ayuda de una amiga que le facilita la identificación de cada votante, una labor en la que cree que, pese a su discapacidad, los ciegos también "deben participar". Un grupo de fans de la saga "Star Wars" han acudido en Sevilla a votar disfrazados de los personajes de las películas creadas por George Lucas, lo que ha sorprendido a la gente que se encontraba en ese momento en el colegio electoral.

Imagen de una monja votando en un colegio electoral de Madrid (Gtresonline).

Se trata de algunas curiosidades de una jornada que trascurre con normalidad con tan solo algunos incidentes menores, que han retrasado la apertura de algunos colegios como uno en Palma, por la constitución de la mesa; otro en Asturias en el que faltaba fluido eléctrico y otro en Castellón también por retrasos en la formación de las mesas. En Castilla y León también han quedado constituidas con normalidad todas las mesas aunque la nieve y la presencia de un corzo ha provocado que tres representantes de la Administración central hayan tenido accidentes, sin consecuencias, en la provincia de Burgos.

En Madrid ha habido un robo esta madrugada en el colegio Tierno Galván de Alcobendas, que no ha afectado al proceso electoral, y obstrucciones en las cerraduras de algunos centros, que han sido solventadas. Entre los políticos, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha protagonizado unas de las curiosidades de la jornada al depositar su voto en una mesa donde se encontraba una de las hijas del presidente catalán.

La portavoz de Podemos en el Congreso Irene Montero se ha dirigido primero a las urnas sin preparar los sobres, un despiste que ha solventado rápidamente para depositar su voto.