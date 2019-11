iPhone 11 Pro, Galaxy S10, Mi 9 T Pro ¿Cuál tiene la mejor cámara del mercado?

Este año 2019 ha sido la confirmación definitiva de que la fotografía móvil ha dado el salto de calidad que la puede hacer competir, para el usuario medio, con cámaras réflex. Muchos fabricantes como Google, Huawei, Apple, Samsung o Xiaomi se han afanado en incluir más lentes y más posibilidades para sus modelos de gama alta. En esta ocasión, traemos a esta comparativa tres dispositivos que quieren ser la mejor cámara móvil del mercado: el Galaxy S10, el iPhone 11 Pro Max y el Mi 9 T. ¡Patata!

iPhone 11 Pro, Galaxy S10 y Mi 9T Pro

Antes de entrar en detalle, para esta comparativa hemos testado los tres teléfonos en condiciones diferentes, tanto por el día como por la noche. Para ser más precisos, analizaremos cuatro áreas: fotos de lejos, de cerca, el modo retrato y el modo nocturno.

Imágenes de cerca con modo retrato

Para tomar estas imágenes hemos buscado condiciones de máxima luminosidad y hemos usado los objetivos macro que incorporan estos tres terminales.

Los resultados son espectaculares en los tres modelos, mostrando una gran cantidad de detalle y logrando una buena profundidad de campo con el desenfoque. Sin embargo, el Mi 9T Pro mostró unos colores demasiado cálidos, que no se corresponden con los reales. En cuanto a la ganadora de esta categoría, la cosa estaría reñida entre el iPhone 11 Pro y el Galaxy S10.

Imágenes de lejos, media distancia y cerca con cada lente

En esta ocasión, vamos a por objetos situados lejos y tomamos una imagen con el máximo zoom óptico que permita el teléfono. Después, otra con el objetivo intermedio y una última con el objetivo de cerca.

Si hablamos de amplitud, el claro ganador es Samsung, que consigue captar más detalle en la foto de lejos. Sin embargo, según nos acercamos a percibir los detalles, la campeona es la del iPhone 11 Pro, que logra más detalle en todos los tramos.

Modo nocturno

Por último, aquí van las imágenes tomadas en condiciones de baja luminosidad. Para hacer la prueba más extrema, hemos realizado dos fotos con cada terminal. Una, en condiciones normales de baja luminosidad y otra en condiciones de oscuridad casi plena.

Aquí de nuevo tenemos un claro ganador. El iPhone 11 Pro es capaz de captar imágenes en plena oscuridad y sacar un resultado increíble. Algo que sus competidores no son capaces de hacer. En condiciones más 'amables' de luz, los resultados se igualan un poco más.

Resultado final

iPhone 11 Pro Max

El nuevo teléfono de Apple ha dado un importante salto de calidad con la cámara de este año, que sigue siendo la que mejores resultados ofrece en casi cualquier situación. Si a esto le sumamos un nuevo modo nocturno con la posibilidad de modificar la velocidad de obturación, capaz de captar imágenes claras en condiciones de oscuridad casi total, tenemos la cámara todoterreno más potente del mercado móvil.

Galaxy S10

El terminal más avanzado de Samsung de nuevo demuestra que es posible competir contra el iPhone y situarse entre las mejores cámaras del año. Lo que más sorprende de este teléfono es su impresionante pantalla, con resolución 1440p que permite que las imágenes y los vídeos se vean con una calidad y unos colores impresionantes. En lo que a las imágenes respecta, los resultados son bastante buenos, aunque destaca su potente modo retrato que permite aplicar todo tipo de filtros para configurar el efecto 'desenfoque'.

Mi 9 T Pro

Xiaomi se posiciona como la cámara más poderosa para tomar imágenes de gran formato con su sensor de 48 megapíxeles, pero ahí acaban sus virtudes. Las fotos cumplen en lo que a calidad se refiere, pero su modo nocturno pierde mucho en condiciones de baja luminosidad, su modo retrato 'colorea' excesivamente las imágenes y, por qué no decirlo, deberían ir pensando seriamente en quitar la marca de agua con el texto 'shot on my Mi 9T Pro' que aparece por defecto en todas las imágenes.