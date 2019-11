PP y Cs aprueban con Vox en Madrid pedir ilegalizar a los 'separatistas'

El PP y Cs han sumado sus votos para aprobar en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley de Vox en la que se insta al Gobierno a ilegalizar los "partidos separatistas que atentan contra la unidad de España" y se pide a la Unión Europea que incluya a los CDR en su lista de organizaciones terroristas. Pese a las críticas que ha recibido Vox durante el debate de esta iniciativa, PP y Ciudadanos han votado a favor, mientras que el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos lo han hecho en contra.

El PP y Cs han sumado sus votos para aprobar una proposición no de ley de Vox en la que se busca ilegalizar los partidos que atentan contra la unidad de España(EFE).

El texto de la proposición no de ley (que no tiene carácter vinculante) insta al Ejecutivo regional a que se dirija al Gobierno para pedir la "ilegalización inmediata de aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello". También solicita que se inste a la Unión Europea a que inscriba a los Comités de Defensa de la República en la lista de organizaciones criminales y terroristas y "se proceda de inmediato a suspender cualquier pago" o subvención que pudieran estar percibiendo estos CDR o "cualquier otra asociación u organización que tenga relación directa o indirecta".

RELACIONADO: El desafío secesionista ha sido la ser la principal arma electoral para el 10N

Durante el debate, y pese a votar posteriormente a favor, todos los grupos han arremetido contra Vox, incluido PP y Ciudadanos, por esta iniciativa. Ambas formaciones habían presentado dos enmiendas, que el partido de Santiago Abascal ha rechazado. En una nota de prensa, el grupo parlamentario del PP ha señalado que la propuesta de Vox es "muy deficiente técnica y jurídicamente", pero sostienen que comparten, "tal y como dice la ley de partidos, que ante organizaciones políticas que atenten contra nuestro régimen se inste a su ilegalización".

En el debate en el pleno, el diputado de Vox Ignacio Arias ha justificado la presentación de esta propuesta tras la concentración convocada en Madrid en contra de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, a la que asistieron 4.000 personas "en apoyo de los CDR y que culminó con el apuñalamiento de un policía". La viceconsejera de Justicia de la Comunidad, Yolanda Ibarrola, del PP, ha afeado a Vox el "tinte electoralista" de su iniciativa a tres días de los comicios generales del 10-N.

RELACIONADO: Más información sobre la política española en 'Tu Otro Diario'

Yolanda Ibarrola ha remarcado que en España "los gobiernos no ilegalizan partidos", sino que inicia el procedimiento ante el Tribunal Supremo y ha recalcado que es el Gobierno y no la Comunidad de Madrid quien debe instar a la UE que se incluya a un partido en la lista de organizaciones terroristas, si bien, ha insistido, esa formación debe estar encausada o condenada por sentencia firme. La diputada de Ciudadanos Araceli Gómez ha criticado a Vox por su propuesta al decir que "está sobre la mesa el debate de su propia ilegalización por atentar contra el ordenamiento jurídico, contra valores constitucionales como la igualdad y la no discriminación".

Desde el PSOE-M, el portavoz adjunto, José Manuel Rodríguez Uribes, ha dicho que "en una democracia las ideas no delinquen salvo que expresen odio, delinquen los hechos, no las palabras". El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyá, ha acusado a Vox de pasar "una línea roja" con la presentación de esta iniciativa, al querer "ilegalizar", en su opinión, a partidos como PNV y Compromís. "Es un esperpento político y esperpento legal", ha sostenido. Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano ha reprochado a Vox que soliciten la incorporación de los CDR en la lista de organizaciones terroristas "sin ninguna condena por esas actividades, ni acusación formal".