Ryanair retira algunos Boeing 737, tras detectar grietas en 'un número muy pequeño' de aviones

Ryanair ha admitido que se ha retirado del servicio "un número muy pequeño de aviones" Boeing 737, tras hallar grietas en las estructuras de los mismos. Así lo ha confirmado Ryanair en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press. La aerolínea rechaza así la información que publica este miércoles 'The Guardian' en la que se asegura que la aerolínea habría dejado en tierra tres Boeing 737 después de encontrar grietas en la zona entre las alas y el fuselaje. No obstante, Ryanair no ha confirmado el número publicado por el diario y ha asegurado que el enfoque de la información del periódico "carece de fundamento".

Boeing ha anunciado que un 5% de los aviones revisados presenta grietas superciales (Europa Press)

Según la aerolínea, "Boeing está llevando a cabo las reparaciones en un pequeño número de aviones en nombre de Ryanair", aunque ha matizado que el hallazgo de pequeñas grietas "no afectaría ni a la flota ni a los vuelos". "Ryanair ya ha inspeccionado más de 70 aviones, los más antiguos, de acuerdo con la Directiva de Aeronavegabilidad y nuestro índice de constataciones es menor que la cifra confirmada por Boeing recientemente para toda la industria, el 5%", ha remarcado Ryanair en el comunicado.

La aerolínea irlandesa de bajo coste es la última en verse afectada por fallos en esta estructura. Mientras otras compañías, como Qantas y Southwest, han revelado el número de sus aviones afectados por las grietas, Ryanair --que opera la mayor flota de 737 aviones en Europa-- no ha querido desvelar el número exacto de aviones afectados.

'The Guardian' habría accedido a los registros internos de ingeniería de Ryanair, en los que se indica que las tres aeronaves tienen las citadas "grietas". Este hallazgo se produce después de que aerolíneas como Qantas, Southwest y la brasileña Gol decidieran intensificar los controles en los Boeing 737 NG, tras encontrar grietas estructurales.

Las revisiones se engloban en un escenario marcado por un clima de preocupación mundial sobre la seguridad en los viajes aéreos y los problemas de Boeing tras los dos accidentes del 737 MAX en los que fallecieron 346 personas. Sobre este asunto, un portavoz de Boeing ha asegurado que poco más de 1.000 aviones ya habían sido inspeccionados hasta la fecha, de los que menos del 5% tenían problemas.

En una declaración ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos hace unas semanas, Boeing dijo que todos los 737 NG con más de 30.000 desplazamientos de vuelo y cerca de un tercio de los aviones con más de 22.600 desplazamientos habían sido inspeccionados en busca de grietas. "Dependiendo de los resultados de estas evaluaciones, es posible que se requieran inspecciones o reparaciones adicionales", señaló Boeing.