Natalia, la joven con enanismo a quien sus padres adoptivos acusaron de ser una psicópata, rompe su silencio

Natalia, la joven de origen ucraniano a quien sus padres adoptivos, los Barnett, abandonaron y acusaron de ser una psicópata, ha roto su silencio en una entrevista con un conocido presentador de televisión de Estados Unidos en la que niega todas las acusaciones. "¿Eres una malvada psicópata que quiere asesinar a todo el mundo?", pregunta directamente él. "No", responde ella contundentemente, pero sin poder evitar que se le escapen las lágrimas.

La joven Natalia durante su entrevista con Dr. Phil (Captura de pantalla de Youtube).

De momento se ha divulgado tan solo un avance del encuentro, que se emitirá por completo este jueves. Natalia va acompañada y está arropada en todo momento por su nueva familia adoptiva, los Mans, quienes se hicieron cargo de ella desde 2016 y siempre han apoyado su versión. La joven niega que jamás intentara engañar a los Barnett con su edad. "Dicen que me hicieron escáneres de huesos, pero yo no recuerdo haberme sometido a ninguno". Y sobre su escalofriante relato asegura que "no es verdad en absoluto. Solo quiero que la gente oiga mi versión".

Michael y Kristine Barnett se encuentran detenidos desde el pasado mes de septiembre por un supuesto delito de abandono en 2013 cuando, tres años después de adoptar a Natalia, la dejaron sola en un piso de Indiana y se mudaron con el resto de su familia a Canadá. La joven y su nueva familia alegan que, según pruebas actuales, entonces tendría unos nueve años (ahora cuenta 16).

Los Barnett se encuentran detenidos desde el pasado mes de septiembre (Cárcel de Tippecanoe).

Desde el principio, toda la historia en torno a Natalia, que sufre enanismo, ha sido muy rocambolesca. Al salir a la luz, los padres adoptivos hicieron declaraciones afirmando que tenían pruebas de que en realidad se trataba de una adulta que, además, les tenía aterrorizados. La madre, Kristine Barnett, llegó a decir que encontró a la niña tratando de envenenarla con lejía en el café o que tuvieron que retirar todos los objetos punzantes de la casa para evitar ser apuñalados.

El padre, por su parte, Michael Barnett, ha corroborado estas acusaciones, si bien se han producido algunas contradicciones entre la pareja (ahora separada). Al ser interrogado tras su detención, Michael Barnett dijo a la Policía que, hasta donde él sabía, Natalia era todavía menor cuando cambiaron su edad legal y la dejaron abandonada. También explicó que su mujer le había aconsejado decir que tenía 22 años, pero que, si le preguntaban, dijera simplemente que parecía más joven. El caso tendrá que dilucidarse en los próximos meses. De momento, son muchos los misterios que quedan por resolver, como la manera en que la joven logró sobrevivir los primeros años sola.