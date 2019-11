¿Por qué no se habrá hecho antes? El brillante proyecto que devuelve la sonrisa a personas sin hogar

Jake Austin, que había trabajado como voluntario atendiendo a las personas sin hogar, se dio cuenta de que éstas recibían productos de higiene, como champú o jabón, pero no disponían de una ducha para utilizarlos, de modo que se puso a pensar en una solución. "Si podemos poner una cocina en un camión, ¿por qué no una ducha?", pensó, y se puso manos a la obra. Fue así como surgió 'Shower to the people' en diciembre de 2014 y, desde entonces, ha ayudado a cientos de personas.

Jake Austin es el fundador de 'Shower to the people' (Shower to the People)

Inspirado en la moda de los food-trucks, Austin pensó en transformar un camión y, tras una recaudación benéfica logró reunir 5000 dólares (casi 4.500 euros) para comprar uno de segunda mano y reformarlo. De esta manera pudo poner en marcha su iniciativa 'Shower to the people', que favorece el acceso al aseo de los más desfavorecidos.

RELACIONADO: Así es como la mujer sin hogar que cantaba ópera en el metro ha salido de la indigencia gracias a las redes

Los primeros kilómetros del camión fueron por las calles de San Luis, en el estado de Misuri (Estados Unidos). En su interior hay dos duchas que se conectan a las tomas de agua pública más cercanas, previo permiso de los ayuntamientos. El sistema no deja lugar a improvisaciones: el tiempo de ducha está controlado y limitado a 8 minutos. En cada parada que el camión hace, se pueden alcanzar las 14 o 16 duchas en una hora y 50 en una jornada laboral de 8 horas.

El interior del camión, que cuenta con dos duchas y dos lavabos (Shower to the People)

Con el paso de los años, el camión pasó a ser el buque insignia de 'Shower to the People', y se terminó de complementar con Raise the Bar, una iniciativa que se dedica a dar empelo a estas personas sin hogar, elaborando jabones artesanales. Las barras de jabón se entregan a las personas sin hogar que hacen uso del camión y se venden para financiar el programa.

RELACIONADO: El ejemplo de honestidad de un hombre sin hogar que se encontró 15.000 euros en la calle

Con ambas iniciativas, Jake terminó por darse cuenta de algo muy importante: cuando las personas de la calle salían de una ducha caliente, se transformaban. Se restauraba su dignidad y autoestima, junto con un renovado sentido de esperanza para enfrentar un nuevo día y unas nuevas posibilidades.

El camión de 'Shower to the People' se encuentra parado, pendiente de una reparación (Shower to the People)

Actualmente, el camión de Jake se encuentra parado, pendiente de ser reparado tras atravesar un bache económico que le llevó a pedir, de nuevo, una ronda de recaudación con la que no logró tener tanto éxito como las primeras.