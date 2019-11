Susto en el avión de Pedro Sánchez: un problema técnico obliga a volver a Madrid tras el despegue

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha tenido que cancelar su visita prevista a Los Alcázares, en la Región de Murcia, por problemas técnicos con el avión que lo desplazaba desde Madrid. Nada más despegar la cabina ha sufrido una despresurización, un peligroso percance que ha obligado a regresar a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, de la que acababan de despegar. Ya se ha confirmado que tanto el presidente en funciones como el resto de pasajeros y la tripulación se encuentran bien.

Pedro Sánchez durante un viaje en avión (La Moncloa).

Ha sido "un susto grande" pero está bien, ha afirmado el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, a preguntas de los medios, tras conocerse la noticia. Asimismo, ha asegurado que Pedro Sánchez volverá a la región, aunque sin poder fijar una fecha.

Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, ha conocido la noticia durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a preguntas de los periodistas. "Me he despedido de él cuando se iba para el viaje y yo venía a la rueda de prensa y me estoy enterando porque usted me lo está diciendo, pero no ha pasado nada, ¿no?", preguntaba mirando a sus colaboradores y visiblemente inquieta.

Carmen Calvo se ha enterado del problema técnico durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros (Captura de pantalla de Antena 3).

La despresurización es un fenómeno que consiste en que el aire de la cabina, apropiado para la respiración humana, comienza a salir del avión por una apertura o brecha. Lo hace muy rápido y puede llegar a succionar objetos. Además, a medida que se aumenta en altura hay menos oxígeno, por lo que los aviones suelen estar equipados con mascarillas. Normalmente, el piloto aterriza cuanto antes para evitar problemas.

Estaba previsto que Sánchez regresara a Los Alcázares, afectado por la DANA de septiembre, mes y medio después de su primera visita, para conocer los efectos causados por el temporal. A pesar de la ausencia del presidente en funciones, se ha realizado el acto previsto en el municipio, al que han acudido unas 200 personas y afiliados.