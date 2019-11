La bella historia de Chastity, que escribió durante años a su padre fallecido y un día fue respondida

Chastity Patterson, una joven de Newport en Rhode Island (EEUU), tenía solo 23 años cuando vivió uno de los episodios más traumáticos de su vida: la muerte del hombre a quien siempre había considerado como su padre. Incapaz de asumir su ausencia guardó su teléfono móvil y, durante cuatro años, le ha estado escribiendo mensajes de texto para contarle los enventos más importantes de su vida. Un día obtuvo una respuesta: era el nuevo dueño del número, un hombre que, precisamente, había perdido a su hija.

Chastity Patterson escribió durante cuatro años al número de teléfono de su padre fallecido (Chastity Patterson).

"Mi nombre es Brad y perdí a mi hija en un accidente automovilístico en agosto de 2014 y tus mensajes me han mantenido vivo", explicaba. "Te he escuchado durante años y te he visto crecer más que nadie", añade. Y es que Chastity le hablaba de sus enamoramientos, sus estudios, sus decepciones, el cáncer que había superado... Todo lo necesario para buscar consuelo y alivio y sentirse aún junto a su querido padre.

Aquel día lo necesitaba especialmente, pues se aproximaba el cuarto aniversario de su muerte y se notaba muy afectada. "Hola papá, soy yo. ¡Mañana va a ser difícil otra vez! Hace cuatro años que te perdí y no pasa un día sin que te eche de menos”, le escribió. Luego le resumió los últimos eventos importantes en su vida. Y esta vez Brad no pudo resistirse a contestar.

Mensajes de texto que intercambiaron Chasttityy Brad (Chastity Patterson).

Lo cierto es que él también había encontrado en aquellos mensajes una alegría tras su pérdida personal. Le explicó que "hace años que quería devolverte el mensaje de texto, pero no quería romperte el corazón". Brad en parte siente a la joven como si fuera su propia hija tras haber seguido su vida durante años y quería transmitírselo también. "¡Estoy muy orgulloso de ti!”.

Chastity compartió su increíble historia en redes sociales donde escribió que la respuesta le permite por fin cerrar la herida del fallecimiento de su padre. "Fue mi señal de que todo está bien y puedo dejarlo descansar".