WhatsApp estrena una nueva funcionalidad de grupos muy esperada

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería han mejorado las comunicaciones entre las personas, de eso no hay duda. Hasta aquí estaremos todos y todas de acuerdo. Sin embargo, también ha abierto una 'caja de Pandora' para que muchos usuarios que no respetan la privacidad puedan abusar de la de otros llevando a cabo acciones sin consentimiento de las dos partes. Y WhatsApp, como principal servicio de mensajería a nivel mundial, es también el blanco de muchos de estos abusos. Algo que ha querido corregir con una nueva funcionalidad.

Usuario de WhatsApp con su 'smartphone' (Unsplash).

Una vez superado el boom de las listas de difusión, aquellas en las que se comparte un mensaje, generalmente comercial, con todos los contactos, ahora la mira de muchos usuarios está puesta en otro lugar: los grupos de WhatsApp. Porque si alguna te han agregado a un grupo sin tu consentimiento, como al grupo de padres y madres del cole, o a ese grupo de la familia de tu ex pareja en el que no quieres estar, sabrás que es complicado decir no, pero más aún salir de ahí a las bravas.

Novedad muy esperada

Así que ahora, WhatsApp estrena una nueva utilidad para todas aquellas personas que valoran más su privacidad que recibir el último meme de buenos días en su teléfono cada mañana.

Para estas personas estrena una funcionalidad de seguridad por la cual, el usuario deberá permitir expresamente que le puedan agregar a un grupo de WhatsApp. De este modo, el usuario tendrá siempre el control total de en qué grupos está y, aunque la otra persona tenga su número de teléfono, no podrá agregarlo a un grupo sin el primero no acepta.

¿Cómo evitar que te metan en grupos de WhatsApp?

La respuesta a esta pregunta sería tan simple como hablarlo claramente, pero existen personas que no aceptan un no por respuesta. Ahora será más fácil evitar acabar en un grupo en el que no queremos estar.

Para ello, habrá que activar esta nueva funcionalidad que por el momento se está siendo implementada de manera gradual para algunos usuarios. Si eres uno de esos afortunados, basta con entrar a la aplicación y acceder a la sección de Configuración.

Dentro de esta pestaña, accedemos a Cuenta y después a Privacidad. En ese menú habrá próximamente una sección llamada Grupos.

Tres grados de privacidad

En ella, se podrán seleccionar hasta tres niveles de privacidad, dependiendo de si el usuario quiere maximizar o no esta parcela de la aplicación.

El primer nivel, marcado por defecto, es 'Todos', que tal y como ocurre ahora permite a cualquier persona que tenga nuestro número la posibilidad de incluirnos en un grupo sin requerir de nuestra autorización.

En el segundo nivel, 'Solo mis contactos', todos nuestros contactos que estén dentro de la libreta de direcciones podrán agregarnos a un grupo.

Finalmente, la esperada pestaña 'Nadie' servirá para que, como su propio nombre indica, ninguna persona pueda incluirnos en un grupo sin un consentimiento previo. Una utilidad que seguro que gustará a muchas personas y que supondrá un nuevo nivel de privacidad, seguridad y, por qué no decirlo, tranquilidad, a la hora de usar WhatsApp.