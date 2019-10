La original iniciativa de una madre de un niño con autismo para ayudar con el intercambio de chuches en Halloween

'Truco o trato' es lo que dicen en Halloween aquellos que acuden disfrazados a las puertas de sus vecinos para que les den chucherías. La fiesta, importada del mundo anglosajón e integrada cada vez más en nuestra cultura, puede resultar especialmente estresante para niños con autismo. Por ello, Omairis Taylor, una madre de Ewa Beach, en Hawai, ha puesto en marcha una original iniciativa que facilite a los demás a relacionarse con estos pequeños y, de paso, crear conciencia sobre un trastorno que no todos saben cómo abordar.

Que los niños con autismo lleven calabazas azules es la propuesta de la madre de un pequeño con este trastorno para evitarles estrés en Halloween (Omairis Taylor)

Su propuesta -que ha lanzado a través de las redes sociales- consiste en que los niños con autismo lleven calabazas azules. La publicación, que se ha compartido más de 120.000 veces en menos de 24 horas, cuenta con más de 41.000 acciones. En ella Omairis explica que su hijo, de 3 años, tiene autismo y no se comunica de manera verbal.

Para él, decir "truco o trato" es prácticamente imposible y tener que explicar su condición a todos los vecinos a los que llaman a la puerta hace que la situación se haga estresante. Por eso su madre propone que niños con autismo, como el suyo, lleven una calabaza pintada de azul para ayudar en el intercambio con otros menores y con los adultos.

Omairis Taylor ha promovido esta original iniciativa para que su hijo y otros niños con autismo puedan disfrutar de la fiesta de Halloween (Omairis Taylor)

Esta iniciativa está basada en otras que otros padres han llevado a cabo para alertar, por ejemplo, de alergias alimentarias graves, llevando una calabaza de color verde azulado con el objetivo final de ayudar a los niños sin importar su condición o habilidad a participar libremente de esta festividad.

Si bien es cierto que esta acción no va a garantizar que todos los niños que lleven una calabaza azul tengan autismo o que cada niño con autismo lleve uno, la idea es dar a conocer el problema y no generar frustración a un niño que no pueda decir 'truco o trato'.