Una pista en redes sociales permite resolver un crimen cometido hace 15 años

Deborah Deans desapareció hace ya 15 años en la localidad de Spring Hope, en Carolina del Norte (EEUU) y parecía que a estas alturas iba a ser muy difícil encontrar ninguna pista sobre su paredero y lo que le sucedió. Sin embargo, un inesperado y soprendente testimonio facilitado por una fuente anónima en redes sociales ha permitido encontrar sus restos mortales y detener a Kimberly Hancock, la mujer con quien entonces convivía y que ha sido acusada de asesinato.

Kimberly Hancock (izquierda) ha sido detenida por la muerte de Deborah Deans (derecha) ( Sheriff del condado de Nash / Facebook)

El pasado 20 de octubre en la página de Facebook 'Fighting Crime News and Who's Wanted' colgaron la fotografía de Deborah recordando su caso, como suelen hacer con otros casos antiguos que han caído en el olvido con la esperanza de recabar alguna nueva pista. En esta ocasión funcionó: según ha contado la administradora de la prágina a medios locales, a los pocos días de la publicación recibió un mail con información muy detallada sobre Deborah. Revelaba no solo el lugar donde estaba enterrada, sino incluso la manera.

RELACIONADO: Resuelto 30 años después el misterioso crimen de una niña que conmocionó a Francia

Ante tan exhaustiva información decidieron contactar inmediatamente con las autoridades del condado, que puso a varios agentes a investigar el caso. Días después se dirigieron a la casa de Kimberly Hancock, la interrogaron y terminaron por encontrar los restos en una tumba poco profunda en su propiedad, según ha declarado el sheriff.

Propiedad de Kimberly Hancock donde han hallado los restos humanos que presuntamente pertenecen a Deborah Deans (Captura de pantalla de ABC).

Deborah Deans tenía 29 años en 2004 y cuatro hijos cuando desapareció. Entonces convivía con dos de ellos (los otros dos estaban a cargo de su abuela) y con la propia Kimberly Hancock. Por supuesto, fue interrogada entonces, pero alegó que la joven madre ella se había marchado tras una discusión y, a pesar de que su versión era extraña y no había facilitado más datos, los investigadores no pudieron avanzar más en su pesquisas. Quince años después, cuando probablemente ya no lo esperaba ni remotamente, se sentará en el banquillo.

RELACIONADO: Una mujer resuelve el crimen de su hermano y su cuñada 40 años después tras encontrar al asesino en Facebook

La administradora de la página de Facebook, que no ha querido desvelar su identidad para no adquirir notoriedad, ha revelado que éste era precisamnte su objetivo: lograr información que a veces los testigos o quienes saben no quieren facilitar a la Policía por miedo. "Te hace preguntarte por qué después de todos estos años alguien ha querido aparecer y decir algo, pero estoy contenta de que lo haya hecho".