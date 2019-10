Planet Horror, la plataforma de cines y series de terror perfecta para Halloween

La fiesta de Halloween está a la vuelta de la esquina y con ella vuelven los disfraces y las calabazas, pero también, los planes los que disfrutan del cine de terror. Para estas personas llega Planet Horror, el primer y único servicio directo al consumidor de películas de terror en España. Así es como funciona este servicio que promete más de un susto para el puente de Todos los Santos.

Calabazas de Halloween (Unsplash).

Aunque lleva funcionando todo el mes, Planet Horror hará su particular 'agosto' dentro de unos días, durante la celebración de Halloween. Y es que esta plataforma disponible en exclusiva en smart TV de Samsung ofrece todo lo que los amantes de los sustos podrían desear durante este día.

Octubre, mes del terror

Un servicio directo al consumidor en el que los usuarios podrán visualizar sus contenidos favoritos de la mano de la cadena estadounidense AMC en asociación con Wild Duck y su sello especializado en cine fantástico y de terror RedRum.

Si estás empezando a ver espeluznantes similitudes, tranquilo, es normal. 'Planet Terror' (que no Horror) es el título de una de las películas más míticas de Robert Rodríguez y RedRum forma parte de una de las escenas más inolvidables de la cinta de culto 'El Resplandor'.

El catálogo de Planet Horror se nutre de películas inéditas en España, títulos premiados en los mejores festivales especializados y clásicos de culto. Todo el contenido en Planet Horror se puede ver en VOSE o doblado al castellano.

Un catálogo que crece cada semana con nuevos títulos como ‘Trench 11’, ‘Tenemos la carne’, la trilogía de ‘El ciempiés humano’, ‘The Eyes of My Mother’, ‘30 Miles From Nowhere’, ‘Beautiul People’, ‘Belzebuth’, ‘Al interior’, ‘Bliss’ o ‘Darlin’’, entre otros muchos.

La oferta también se abastece de películas recientes galardonadas en los mejores festivales del mundo como Sitges, Nocturna Madrid, Fancine Málaga, la Semana del Terror de Donostia, Fantasporto, el NYC Horror Film Festival o SXSW.

Además, incorpora películas dirigidas por cineastas imprescindibles del género como John Landis, Nacho Vigalondo, Nicolas Pesce, Alexandre Bustillo, Julien Maury, Tomás Alfredson o Charles Band y de verdaderos clásicos de culto e iconos del género como ‘El engendro mecánico’, ‘La noche de los muertos vivientes’, ‘El foso y el péndulo’, ‘La mansión de los horrores’ o la saga ‘Puppet Master’.

Terror mobile

Planet Horror es la segunda aplicación exclusiva de AMC Networks para las smart TV de Samsung, que también cuentan con la app Microcanales de AMC en la plataforma desde el año pasado. De esta forma, se consolida la alianza de ambas compañías para ofrecer servicios de contenidos de video online únicos y adaptados a sus usuarios.

Además de la aplicación para televisión, el servicio de streaming también se puede disfrutar en su versión web y en dispositivos móviles, tanto para iOS como para Android, mediante un pago único anual de 19,99 euros.