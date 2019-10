Más de la mitad de los españoles asegura escribir cosas en redes sociales que no diría en persona

Más de la mitad de los españoles (51,89%) asegura que en ocasiones escribe cosas a través de redes sociales o WhatsApp que no se atrevería a decir en persona o por teléfono, según el estudio 'La importancia de la comunicación en nuestras vidas' de la Asociación de Agencias de Medios (am), en colaboración con Sondea. Los resultados de este informe se han dado a conocer en un acto, en el que han participado la presidenta de am, Beatriz Delgado; el director general, Leo Farache, y el director del estudio, David Martín de la Morena.

El 77,31 por ciento de los españoles afirma tener a sus parejas en sus redes sociales (EFE)

La investigación, que ha sido presentada este jueves 24 de octubre en Madrid, indica que ante un correo electrónico o un WhatsApp falso recibido en alguna ocasión, el 35,37 por ciento de los españoles reconoce que le ha hecho gracia sin importarle que fuera falso, y un 12,84 por ciento lo ha reenviado a otras personas o grupos aun sabiendo que lo era.

Además, el informe apunta que un 8,51 por ciento de los encuestados asegura que ha dado credibilidad o importancia sabiendo que el correo electrónico o un WhatsApp era falso. Según los resultados del estudio, son los hombres los que en mayor medida afirman que les hace gracia este tipo de mensajes o los reenvían.

El estudio, que analiza el comportamiento y las preferencias de los españoles en materia de comunicación, revela que, de forma muy mayoritaria, se decantan por la comunicación en persona, tanto para hablar con los amigos (90,4%) como con la familia (90,25%) y con los compañeros de trabajo (49,45%). En segundo lugar, WhatsApp se muestra como la aplicación preferida para comunicarse con los amigos (58,26%) y con los compañeros de trabajo (49,45%), y el teléfono para hablar con la familia (50,05%).

Preguntados sobre el medio elegido para dar noticias, con los amigos y la familia prefieren hablar en persona, especialmente en caso de tener una enfermedad grave (89,45% amigos y 76,42% familia), el nacimiento de un hijo (83,83% amigos y 57,11% familiares) o el haber roto con la pareja (72,49 amigos y 51,54% familia).

Por su parte, la llamada telefónica gana peso a la hora de comunicar el fallecimiento de un ser querido (amigos 33,98% y familia 38,86%) o el haber encontrado un nuevo trabajo (34,58% amistades y 24,43% familia), donde las redes sociales y WhatsApp son los preferidos por el 47,66% en el caso de la familia.

CONTACTOS QUE AGREGAN A SUS RR.SS.

En relación con los contactos que tienen en sus redes sociales, la mayoría de los españoles afirma tener agregados a sus parejas (77,31%), sus compañeros de trabajo (52,94%), sus padres (48,21%) y sus hijos (46,72%). Además, según los resultados de este informe, los encuestados darían en primer lugar visibilidad a su pareja (88,96%), a sus compañeros de trabajo (73,43%), a sus hijos (73,33%) o a sus padres (70,65%). Por el contrario, no agregarían nunca ni a su expareja (61,54%) ni a su jefe (60,75%).

"Las redes sociales están cobrando una gran relevancia y, por su puesto, comunicarse a través de ellas es muy importante para los españoles", ha declarado Beatriz Delgado, para después añadir que éstas "desinhiben un poco" a la hora de expresarse. La investigación revela además que tres de cada cuatro españoles piensan que son buenos comunicadores (las mujeres lo piensan en mayor medida que los hombres), y la práctica totalidad de los encuestados (99,10%) consideran que la comunicación es importante en su relación con los demás.

WhatsApp se muestra como la aplicación preferida para comunicarse con los amigos y compañeros de trabajo (Europa Press)

En este sentido, siete de cada diez españoles la consideran muy importante y tres de cada diez bastante importante. Los encuestados opinan que, sobre todo, es relevante en la relación con su pareja (89%), seguida muy de cerca, a solo dos puntos de diferencia, de la comunicación con los hijos o padres (87%) y de la comunicación en el trabajo (83%).

Durante la presentación del estudio, Beatriz Delgado ha afirmado que "comunicarse bien" es importante para todos. "Somos personas, somos gente social y para ser social y poder tener conversaciones con los demás es fundamental que esa comunicación forme parte de nuestras vidas y que, realmente, nos comuniquemos bien", ha subrayado.

Por su parte, Leo Farache ha destacado que "uno de los titulares" que dejan los resultados de este estudio es que "a los españoles, a los seres humanos, la comunicación les importa" y ha argumentado que siete de cada diez encuestados aseguran que es muy importante en su vida. "Nos interesa mucho saber cómo los españoles perciben ese instrumento, que es la comunicación, en su vida cotidiana", ha apostillado.

El estudio se ha realizado en septiembre sobre una muestra de población española de entre 18 y 65 años de edad, seleccionados de forma intencional y proporcional a las cuotas de población española según Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de una entrevistas auto-administrada a través del correo electrónico. Han respondido al cuestionario 2.010 personas.