¿Crees que te han podido multar? Sal de dudas y consúltalo

Cuando un radar nos sorprende o cuando creemos que hemos hecho algo que podría estar fuera de la legalidad, nos suele quedar la duda de si habremos sido multados o no. En algunas ocasiones, la temida notificación no llega a nuestro buzón por varias razones: nuestra maniobra era legal (la mejor de las opciones), la Administración ha cometido algún fallo o hay otras causas como, por ejemplo, un cambio de domicilio. Para aquellos conductores que prefieren vivir tranquilos sin esa tensa espera, os explicamos cómo consultar en internet si tienes alguna multa de tráfico.

A veces las multas pueden no llegar por diversos errores (Gtres).

Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA)

Hay dos opciones para comprobar si tu historial está limpio. La primera de ellas pasa por el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), que encontrarás en la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las consultas en este sistema electrónico son gratis y, además, no vas a necesitar ningún documento ni certificado digital. Es tan fácil como llevar a cabo una búsqueda avanzada rellenando alguno de los criterios con tus datos: tu DNI, la matrícula de tu coche… Con uno solo bastará para saber si has cometido alguna infracción.

La Dirección Electrónica Vial (DEV)

La segunda vía es la Dirección Electrónica Vial, que también encontraremos en la sede electrónica de la DGT. Igual que la opción anterior, es gratuita, pero, en esta ocasión sí vas a necesitar un certificado digital o un DNI electrónico.

Si lo tienes, será tan fácil como registrarse en la página web de la DEV para saber si tenemos alguna multa pendiente y, de paso, recibir notificaciones sobre ello mediante e-mail, SMS, etc.

Aunque no llegue una multa, no nos libraremos de pagarla (Gtres).

Actualiza tus datos

Por último, es necesario hacer un apunte respecto a las multas: no recibirlas no significa que nos vamos a librar de pagarlas. En primer lugar, no podrás beneficiarte de la reducción por pronto pago (si existe esta posibilidad). En segundo lugar, estarás perdiendo tu derecho a recurrirla y, en tercer lugar, no abonarla puede suponer una sanción más alta.

Como comentábamos antes, puede que las multas no nos lleguen porque hemos cambiado de domicilio. En ese caso, una vez más, tenemos que recurrir a la sede electrónica de la DGT. Allí podrás consultar dónde puedes pedir el cambio de domicilio, un trámite que es gratuito:

Ayuntamientos

Jefaturas y Oficinas de Tráfico

Internet

Teléfono

Además, ten en cuenta que vas a necesitar los siguientes documentos: