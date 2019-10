España anuncia la declaración de nueve áreas marinas protegidas hasta 2024

El secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán, ha anunciado en la Conferencia internacional 'Our Oceans', que se celebra este miércoles y jueves en Oslo (Noruega) un total de 13 compromisos entre los que ha mostrado la voluntad de declarar nueve áreas marinas protegidas de aquí a 2024 o la inversión de 25 millones de euros para investigación de los océanos. Durante su intervención, Morán ha expuesto 13 compromisos para la protección y uso sostenible de los mares y, entre otros anuncios, ha anunciado también la creación de una nueva Reserva Marina de Interés Pesquero en Sa Dragonera (Baleares), la puesta en marcha de un plan de acción para reforzar los mecanismos de cooperación internacional para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

En España están declaradas como 'espacios protegidos' 100 reservas marinas, lo que suponen una superficie protegida de unos 12 millones de hectáreas que equivale a más del 12 por ciento de los mares (Europa Press)

La reunión reúne a líderes de Gobiernos, empresas, ONGs e instituciones de investigación científica para compartir experiencias, identificar soluciones y comprometerse a la acción por unos océanos limpios, saludables y que produzcan beneficios. Los compromisos deben circunscribirse en seis ámbitos de acción (zonas marinas protegidas, cambio climático, pesca sostenible, lucha contra la contaminación marina, economía azul sostenible y seguridad marítima).

Con la declaración de las nueve áreas marinas se protegerán hábitats y especies marinas de valor excepcional y se sumarán a las 100 de competencia estatal que ya existen en las aguas y que suponen una superficie protegida de unos 12 millones de hectáreas que equivale a más del 12 por ciento de los mares.

Las nueve áreas ya están identificadas y son los bancos y gargantas del Mar de Alborán; el oeste del Estrecho de Gibraltar; este del LIC 'Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura'; Estrecho de Gibraltar; Islas Chafarinas; costa central catalana; los montes submarinos del sur del Canal de Mallorca; el sistema de cañones submarinos desde Cabo Tiñoso hasta Cabo de Palos, y el sistema de cañones tributarios de Cap Bretón.

Además, España se ha comprometido a realizar una inversión de 25 millones de euros en los próximos 4 años para el seguimiento del estado ambiental del medio marino y de las áreas marinas protegidas, a través del Instituto Español de Oceanografía. En concreto, se realizarán campañas oceanográficas y de investigación para aumentar el conocimiento de los mares.

En ese sentido, ha añadido que se invertirá 1 millón de euros en los próximos cuatro años para analizar el impacto de las colisiones de buques con cetáceos en Canarias y Baleares, cuyas aguas tienen una gran biodiversidad marina y son hogar de especies de cetáceos cada vez más amenazadas. Otro compromiso anunciado por Morán serán 40.000 euros, que se donarán al Fondo MedFund para financiar áreas marinas protegidas en el Mediterráneo. España es parte de este proyecto junto a Mónaco, Francia y Túnez, entre otros.

Del mismo modo, ha anunciado que a través de la Fundación Biodiversidad se financiarán con un total de ocho millones de euros 150 proyectos en los próximos dos años para conservar la biodiversidad marina, la sostenibilidad ambiental del sector pesquero, y la adaptación al cambio climático en espacios marinos protegidos.

Por otro lado, ha señalado también que se desarrollará un programa de ciencia ciudadana marina con más de 2.000 participantes en los dos primeros años y que se movilizarán más de 12.000 voluntarios en actuaciones de restauración de espacios marinos en los próximos años.

El gobierno también se ha comprometido a reforzar los mecanismos de cooperación internacional para combatir la pesca ilegal (EFE)

Para estos fines se formará también al menos a 1.500 técnicos y funcionarios sobre la gestión de áreas marinas protegidas en los dos próximos años. Mientras, desde la Oficina Española de Cambio Climático se analizará la vulnerabilidad al cambio climático de hábitats y especies marinos en cinco zonas marinas protegidas, donde se desarrollarán proyectos piloto sobre medidas de adaptación al cambio climático.

Por otro lado, en materia de sostenibilidad pesquera, España ha expuesto tres compromisos. Morán ha dicho que, en primer lugar se reforzarán los mecanismos de cooperación internacional para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), que constituye una prioridad "estratégica" para el Gobierno.

Para ello, ha precisado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pondrá en marcha un Plan de Acción para reforzar los mecanismos de cooperación internacional para combatir la pesca INDNR que incluye, entre otros, incrementar el actual intercambio de información, promover la formación, así como llevar a cabo inspecciones conjuntas con las autoridades de los Países Terceros en donde los pesqueros con bandera española realizan sus desembarques. Además, la Red de Reservas Marinas de Interés Pesquero, España se compromete a la creación de una nueva reserva, la Sa Dragonera (Baleares), que elevará a 12 el número de reservas marinas que integran la Red.

España se ha comprometido igualmente a reforzar su cooperación con los países de África occidental en lo que respecta al uso del conocimiento científico como base para el uso sostenible de los recursos pesqueros. Esto se traduce, en primer lugar, en la próxima realización de una campaña de investigación en Guinea Bissau a bordo del Buque Oceanográfico Vizconde de Eza.

Las Conferencias 'Our Ocean' tienen su origen en una iniciativa mundial liderada y creada en 2014 por el ex secretario de Estado estadounidense John Kerry para buscar compromisos de alto nivel para la conservación de los océanos. Las conferencias anteriores han tenido como resultado casi un millar de compromisos en los seis ámbitos de acción: zonas marinas protegidas, cambio climático, pesca sostenible, lucha contra la contaminación marina, economía azul sostenible y seguridad marítima.