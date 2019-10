Prohíben a una joven entrar en Zara por haber desarrollado un sofisticado método para devolver la ropa usada

Una mujer de 31 años ha sido condenada por estafa por un juzgado de Zaragoza a seis meses de cárcel a los que se añade la prohibición de entrar en los establecimientos de la cadena en la capital aragonesa. La joven se aprovechaba de la política de devoluciones de la marca: había desarrollado un sofisticado método de intercambio de etiquetas con el que lograba renovar cada temporada su vestuario a coste cero. Por supuesto, después de haberla utilizado. ¿Cómo lo conseguía?

Los sistemas de control de la cadena terminaron por destapar el fraude (EFE).

Según explica 'El Heraldo de Aragón', compraba prendas nuevas y usaba sus etiquetas para ponérselas a prendas de temporadas anteriores, que devolvía como si fueran recién adquiridas. No lo hacía de cualquier manera: conocía la numeración de los códigos de barras que normalmente cambian según la tonalidad de las prendas, así que colocaba las etiquetas falsas de manera que no levantasen sospechas. Se calcula que estuvo cometiendo este fraude durante al menos seis meses.

Según reconoce la sentencia, todo estaba perfectamente calculado y por eso tardaron en pillarla. Procuraba no ser atendida nunca por las encargadas de las tiendas, que normalmente controlan mejor el 'stock' y podían cerciorarse de que las prendas que devolvía como recién compradas no eran actuales. Así, nunca pedía la devolución en efectivo, pues esta tiene que ser autorizada y no la puede hacer una cajera normal. No obstante, a pesar de sus precauciones, los sistemas de control de Zara terminaron por destapar el fraude.

Al cruzar datos de las diferentes tiendas de la cadena se percataron además de que era la misma persona, puesto que había utilizado la misma tarjeta para hacer las devoluciones. El abogado de la firma, que llegó a pedir dos años de cárcel, estaba convecido de que, de no ser denunciada, hubiera seguido haciéndolo temporada tras temporada.