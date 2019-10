Arranca la campaña de vacunación de gripe, ¿eres grupo de riesgo?

La campaña de vacunación de gripe arranca esta semana con el objetivo puesto, según ha establecido el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en lograr vacunar al 65 por ciento entre las personas mayores de 65 años y al 40 por ciento entre los profesionales sanitarios y las embarazadas. La finalidad es ir acercándose al objetivo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea de lograr coberturas de, al menos, el 75 por ciento en el grupo de mayores "tan pronto como sea posible", así como de aumentar la vacunación en profesionales sanitarios y grupos de riesgo.

Las autoridades sanitarias buscan incrementar la vacunación entre las personas mayores (Europa Press).

La región Europea de la OMS ha subrayado la importancia de que, además de vacunarse, la población tenga "buenos modales" a la hora de estornudar y toser y mantenga sus manos limpias para evitar la propagación del virus de la gripe. "La tos y los estornudos propagan los gérmenes que causan la gripe. Cúbrase la boca cuando tosa o estornude con el brazo o un pañuelo. Asegúrese de tirar los pañuelos desechables antes de lavarse las manos con agua y jabón", ha dicho el organismo de Naciones Unidas, para insistir en que lavarse las manos varias veces al día ayuda a protegerse tanto de la gripe como de otros virus.

Del mismo modo se han pronunciado desde el Ministerio de Sanidad quienes han dado cinco motivos a la población, especialmente a los grupos de mayor riesgo, para vacunarse contra la gripe: para no dejar de disfrutar de las aficiones, para seguir compartiendo diversión, porque "el viaje de tus sueños te espera", y para continuar disfrutando del tiempo con los seres queridos.

¿QUIÉN DEBE VACUNARSE?

La vacuna de la gripe está especialmente recomendada, además de los mayores de 65 años, los bebés a partir de 6 meses de vida y los adultos con enfermedades crónicas cardiovasculares (excluyendo hipertensión arterial aislada), neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma. Al mismo tiempo, se aconseja a los niños y adultos que padezcan diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico, hemoglobinopatías y anemias, trastornos de la coagulación, hemofilia y trastornos hemorrágicos crónicos, asplenia o disfunción esplénica grave, enfermedad hepática crónica (incluyendo alcoholismo crónico), enfermedades neuromusculares graves, inmunosupresión, cáncer y hemopatías malignas, implante coclear o en espera del mismo, fístula de líquido cefalorraquídeo, enfermedad celiaca, enfermedad inflamatoria crónica, así como aquellos con trastornos y enfermedades cognitivas.

Las autoridades insisten en la importancia de lavarse las manos a menudo (Europa Press).

Del mismo modo, se recomienda vacunarse de la gripe a los menores de entre 6 meses y 18 años de edad que reciben tratamiento prolongado de ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe; personas de cualquier edad institucionalizadas de manera prolongada; mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación; y menores de entre 6 meses y 2 años de edad con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas de gestación.

Otros grupos a los que se aconseja la vacunación son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, servicios de protección civil, personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias, personal de instituciones penitenciarias y de otros centros de internamiento por resolución judicial, así como a personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos en granjas o explotaciones avícolas o porcinas y aves silvestres.

¿Y SI YA TIENES LA GRIPE?

No obstante, para las personas que ya padecen la gripe, la OMS ha recordado que los servicios de Urgencias sólo están para los casos graves, por lo que ha recomendado quedarse en casa y descansar cuando se tienen síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos y estornudos. "Manténgase caliente y tome muchos líquidos. También puede comunicarse con los profesionales de Atención Primaria, clínicas locales y farmacéuticos para solicitar asesoramiento sobre sus síntomas", ha dicho el organismo de Naciones Unidas, para recordar que para la mayoría de las personas los síntomas mejorarán en el transcurso de unos días sin necesidad de visitar a un médico.

Sin embargo, apostilla, si forma parte de un grupo de alto riesgo, es aconsejable contactar a con el médico lo antes posible ya que es posible que reciba tratamiento antiviral. En este sentido, la OMS ha pedido no tomar antibióticos, a menos que se los hayan recetado, recordando que estos medicamentos "no funcionan en los virus", incluida la gripe. "El mal uso o el uso excesivo de antibióticos es el principal impulsor de la resistencia a los antimicrobianos, que también es una grave amenaza. Esto ocurre cuando las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos, y significa que cualquiera, en cualquier lugar, puede contraer una infección que no se puede tratar, incluso por lesiones aparentemente menores", ha zanjado la OMS.