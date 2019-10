Estas son las únicas marcas españolas entre las 100 más valiosas del mundo

España ha vuelto a obtener representación en el ranking de las 100 marcas más valiosas del mundo, con Zara en el puesto 29 y Banco Santander en el 67, ambas liderando además sus respectivos sectores, el de moda en todo el mundo y el financiero en la Eurozona, respectivamente. Se trata de la vigésima edición de 'Best Global Brands', elaborado por la consultora estratégica de marca Interbrand, en la que Apple, Google y Amazon han mantenidos los tres primeros puestos, con un valor conjunto de 527.217 millones de dólares (475.500 millones de euros).

Zara ocupa el puesto 29 en la lista (EFE).

En esta edición, ha habido dos irrupciones en la lista: Uber, que aparece por primera vez en el puesto 87 con un valor de 5.714 millones de dólares (5.143 millones de euros), y LinkedIn, con un valor de marca de 4.836 millones de dólares (4.352 millones de euros), situándose en el puesto 98 de la lista. Además, tras seis años de ausencia y con su vuelta a la cotización bursátil, Dell se ha reincorporado en el ranking con un valor de 9.086 millones de dólares (8.178 millones de euros), cifra que le coloca en el puesto 63 de la lista.

Por otro lado, Facebook sufre una caída de cinco puestos, desde el noveno que ocupaba en 2018 hasta el 14. Su valor se ha contraído un 12%, hasta los 39.857 millones de dólares (35.875 millones de euros). Tras Apple, Google y Amazon, está Microsoft en el cuarto puesto, seguida de Coca-Cola, Samsung, Toyota, Mercedes-Benz, McDonald's y Disney, que regresa al 'Top 10' ocho años después.

Por sectores, más de la mitad de las 100 'Best Global Brands' pertenecen a estos cinco: Automoción (15), Tecnología (9), Servicios Financieros (12), Lujo (9), sector que vuelve a liderar el crecimiento en términos porcentuales, al avanzar un 11% en el último año; y Bienes de Consumo (9).

ZARA Y BANCO SANTANDER

Respecto a la representación española, Zara, situada en el puesto 29, sigue, por segundo año consecutivo, por encima de su rival H&M pese a caer cuatro posiciones respecto al año pasado. El valor de la enseña de Inditex desciende un 3%, hasta los 17.175 millones de dólares (15.500 millones de euros).

Por su parte, la marca Banco Santander ha aumentado su valor un 13% en el último año, hasta los 8.521 millones de dólares (7.670 millones de euros), por lo que escala dos puestos hasta colocarse en el 67. "Tanto una como la otra han afrontado a tiempo los grandes retos que plantea el futuro y que tienen que ver con la digitalización, la sostenibilidad, el compromiso social y la posición céntrica de todos los públicos de interés (consumidores, empleados o accionistas) en la estrategia de sus marcas", explica la directora general de Interbrand Madrid, Nancy Villanueva.

LA CONFIANZA, CLAVE DEL VALOR

La suma total del valor de las 100 marcas del informe alcanza los 2,1 billones de dólares (1,89 billones de euros), lo que supone un aumento del 5,7% respecto al valor registrado el año pasado. "Veinte años después de nuestro primer informe, los consumidores están más informados y conectados; además, son más exigentes que nunca gracias a la suma de varios factores: saturación de la oferta, erosión de la lealtad y priorización de la inmediatez, la abundancia y la intimidad, todo al mismo tiempo" explica el consejero delegado global de Interbrand, Charles Trevail.

En su opinión, el principal aprendizaje de 'Best Global Brands 2019' es que durante décadas, la disciplina del branding (creación y gestión de marcas) se ha basado en el concepto de posicionamiento de marca, pero, "en los acelerados mercados de la actualidad", las expectativas de los clientes superan esas posiciones estáticas. "Las marcas ya no pueden considerarse al margen de sus empresas, pues serán juzgadas por lo que hacen (no solo por lo que dicen) y por la confianza que desprendan (no solo por la entrega efectiva de sus productos y servicios)", concluye Trevail.