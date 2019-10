El asombroso espíritu de superación de Hanna: de no poder salir de la cama a ganar campeonatos de ciclismo

La estadounidense Hannah Jordan, natural de Tulsa (Oklahoma) solo tiene 18 años, pero ya ha pasado prácticamente toda su vida postrada en una cama, debido a una rara enfermedad metabólica que la deja exhausta y por la cual lleva un tubo de gastrostomía (tubo G). Este tubo sirve para administrar glucosa a su cuerpo, evitando así que entre en una hipoglucemia potencialmente mortal. La increíble fuerza de voluntad de Hanna ha hecho que logre lo impensable.

Hanna Jordan y su bicicleta, que le ha cambiado radicalmente la vida (Hanna Jordan Cyclist)

Pensar en que esta joven pueda siquiera subirse a una bicicleta es un ejercicio mental difícil de llevar a cabo, y menos aún, imaginarse que pueda competir en campeonatos mundiales de ciclismo. El caso es que el deporte, en concreto, el ciclismo, fue la clave para mejorar su energía y, por tanto, su calidad de vida en medidas que han asombrado a los médicos.

"Para ella, hay alguna diferencia en la forma en que su músculo metaboliza la energía que le permite hacer esto, especialmente porque una de sus especialidades es la escalada", explica Madeleine Harbison, la especialista en endocrinología pediátrica que la trata, en el programa de televisión 'Good Morning America'. "El ejercicio es su combustible".

El descubrimiento sucedió cinco años atrás, cuando se adueñó de una bicicleta vieja y se puso a practicar. No tardó mucho en descubrir que no solo podía montar en bicicleta, sino que su estado de ánimo y energía se incrementaban. Desde entonces, Jordan ha llegado a competir en más de dos docenas de carreras de ciclismo, ganando medallas de oro y plata y estableciendo récords personales por el camino.

El tubo de gastrostomía que Hanna lleva siempre y que bombea glucosa a su cuerpo (Hanna Jordan Cyclist)

Su condición y el hecho de que tenga que llevar un tubo G con ella encima nunca ha sido impedimento en cuanto a la aerodinámica se refiere. Jordan usa una camiseta de carrera especialmente diseñada para sostener el monitor del tubo G que bombea la glucosa a su cuerpo. Tampoco ha sido un obstáculo para competir en campeonatos mundiales.

La Agencia Antidopajes de los Estados Unidos autorizó oficialmente a Jordan a competir la pasada primavera en cualquier nivel tras dictaminar que su tubo G no le da una ventaja sobre los otros atletas. "Lo que me encanta del ciclismo es que no te encasillas", agregó Jordan. "Puedes hacer lo que quieras y decidir qué tan rápido quieres llegar y qué tan lejos quieres llegar".