Project Gem, el extraño móvil alargado de uno de los cofundadores de Android

El diseño del primer iPhone marcó tendencia y supuso el principio del fin de los móviles con teclas, un formato rectangular y táctil que se ha ido imponiendo con el paso del tiempo. Ahora que empiezan a presentarse los primeros smartphones con pantalla plegable, hay quien cree que se puede innovar con tamaños y formas capaces de cambiar por completo la experiencia del usuario. Es el caso de Andy Rubin, el polémico ingeniero informático que ideó Android antes de convertirse en vicepresidente de Google, de donde fue despedido tras ser acusado de abusar sexualmente de una empleada.

La interfaz del Project Gem se ajusta a su diseño alargado y estrecho (Essential).

Tras cobrar en una cuantiosa indemnización de la compañía (se habla de 90 millones de euros), Rubin fundó Essential, una empresa con la que solo había lanzado un modelo de teléfono hasta la fecha. Se trata del Essential Phone o PH1 que, como gran novedad, incorporaba en la parte trasera un ingenioso conector magnético con transferencia inalámbrica de datos, para poder utilizar ampliaciones de hardware: una cámara de 360 grados y un adaptador de sonido HD. La cosa no acabó de cuajar y Essential anunció que dejaba de producirlo, aunque mantendría las actualizaciones de software. Se sucedían los rumores sobre su posible quiebra, pero en diciembre aseguró estar preparando un nuevo proyecto.

RELACIONADO: Light Phone II, un móvil diseñado para desconectar

Ahora, a través de su cuenta de Twitter, Rubin ha sorprendido a propios y extraños con su nuevo terminal, Project Gem, un móvil extremadamente alargado y estrecho, que contará con una "nueva interfaz para un formato radicalmente diferente", en sus propias palabras. Otras imágenes y vídeos muestran la parte posterior del dispositivo, fabricada con un material que cambia de tono de color desde diferentes ángulos y dependiendo de la iluminación.

La idea es invertir la tendencia actual, con pantallas cada vez más grandes y más anchas que hacen necesaria la utilización de las dos manos. Y es que la mejor forma de destacar frente a la competencia es cambiar por completo el diseño para modificar la ubicación de la información en pantalla y las notificaciones. De hecho, el año pasado Rubin sugirió que una forma de resolver la adicción al teléfono era pasar a una pantalla "relativamente pequeña", combinada con un software que responda principalmente a comandos de voz y con un asistente de Inteligencia Artificial capaz de realizar tareas automáticamente.

Los distintos colores de la trasera, fabricada con un material que cambia de tono según la perspectiva (Twitter / @ARubin).

Todo parece indicar que Project Gem es la puesta en práctica de esas palabras, aunque no lo tendrá fácil. Android y la mayoría de las aplicaciones en la Play Store están diseñados para adaptarse a distintos tamaños de pantalla, pero no a una relación de aspecto tan alargada. El teléfono obligará a los desarrolladores de aplicaciones a dar un soporte específico, porque la interfaz de usuario no podrá ser la misma que para un móvil el doble de ancho. Así, el éxito de Project Gem dependerá de la capacidad de Rubin para convencer a los desarrolladores de que su diseño puede ser relevante en el mercado e inspirar a otros fabricantes.

RELACIONADO: Más noticias sobre Tecnología

Essential no es la única compañía que busca revolucionar el diseño de móviles. Hace unas semanas Xiaomi presentaba en sociedad el Mi MIX Alpha, un móvil “todopantalla” en sentido literal del término: la pantalla ocupa todo el frontal y la mayor parte de la trasera, a excepción de una franja donde se encuentra la cámara y los extremos inferiores y superiores. En los últimos días, Lenovo ha registrado la patente de un smartphone plegable que se enrolla en la muñeca como si fuera un reloj, otra muestra de que la innovación es constante y las marcas buscan dar el siguiente salto evolutivo en el diseño de smartphones.