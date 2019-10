Josep Borrell asegura que la UE está lista para un 'brexit duro' si no hay un acuerdo de última hora

El ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha expresado su confianza en que se produzca un pacto inminente entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el 'brexit', aunque ha asegurado que el bloque está preparado para un 'brexit duro' si no hay acuerdo. "Sería una muy buena noticia que al final no se produjera no ya un 'brexit', que eso es la voluntad de los británicos, sino un 'brexit' sin acuerdo", ha declarado el ministro a Efe en La Habana, durante el primero de sus dos días de visita oficial a Cuba para consultas políticas de alto nivel.

Josep Borell ha expresado su confianza en que se produzca un pacto inminente entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el 'brexit' (EFE).

Josep Borrell, que en breve asumirá el cargo de alto representante de la UE para la Política Exterior, confió en que se alcance "un acuerdo de última hora" entre Londres y Bruselas para evitar una salida abrupta pero aseguró que "estamos preparados para hacer frente a un brexit duro, si la circunstancia se produjera". "Ya sabe usted que en Europa las decisiones se toman en el último momento", bromeó el político.

Además puntualizó que para España existen dos condiciones fundamentales para llegar a un acuerdo sobre el 'brexit': "Hay que respetar la integridad del mercado único, no puede haber cosas que la perturben, y no puede haber una frontera entre las dos Irlandas". "Dentro de este marco, si se encuentra una solución y el señor Boris Johnson cambia las posiciones irredentas que ha mantenido hasta ahora, es posible llegar a un acuerdo", concluyó el ministro español.

Sus declaraciones llegan en un momento en que la UE y el Reino Unido negocian contrarreloj para tratar de cerrar un acuerdo antes de la decisiva cumbre sobre el 'brexit', que comienza este jueves. Lograr un acuerdo jurídicamente vinculante solo podría ocurrir si se cierra el pacto de este miércoles a este jueves, una tarea compleja con varios escollos aún por solucionar, aunque varias autoridades, entre ellas el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, confían en que podría anunciarse una decisión en las próximas horas.

Mientras, el representante británico para la salida del Reino Unido de la UE, Steve Barclay, ha asegurado que Boris Johnson cumplirá con la legislación que le obliga a solicitar un retraso del brexit si no se llega a un acuerdo antes del 19 de octubre. Los planes de éste para sustituir la polémica salvaguarda destinada a evitar una frontera física en la isla de Irlanda tras el 'brexit' fueron rechazados inicialmente por Dublín y Bruselas, pero se entiende que ha podido hacer concesiones que propicien el consenso.

La UE ha insistido al Gobierno británico en que cualquier alternativa para sustituir esta salvaguarda debe ser "legalmente operativa" y cumplir los mismos objetivos: no levantar una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda y mantener la cooperación entre el norte y sur de la isla y la integridad del mercado único.